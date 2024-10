„The Simpsons“: Homer darf Bart weiterhin würgen, sagt Serienmacher

Eigentlich hatte in November 2023 ja die Nachricht die Runde gemacht, dass in der Kult-Zeichentrickserie „The Simpsons“ künftig auf einen gewaltvollen Running Gag verzichtet werden würde. Künftig, so dachte man zumindest, würde Serienvater Homer Simpson seinem Sohn Bart nicht mehr an die Gurgel gehen. Wer sich daran gestört hatte, bekommt nun Entwarnung – denn wie einer der Showrunner kürzlich verriet, hat das Würgen kein Ende.

Dass man von einem Ende des Running Gags ausging, hatte einen konkreten Anlass. In der dritten Folge der 35. Staffel, „McMansion & Wife“ erwiderte Homer auf ein Kompliment für seinen festen Händedruck seiner Frau Marge: „Siehst du Marge, den Jungen zu würgen hat sich gelohnt.“ Dann fügte er hinzu: „Nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert.“

„The Simpsons“-Macher erklärt: „Es war nur ein Witz“

Nun meldete sich aber Showrunner Matt Selman gegenüber dem US-amerikanischen Prominachrichtendienst „TMZ“ zu Wort – und erzählte, dass es „ein Fehler“ gewesen sei, dass man andeutete, dass der Running Gag tatsächlich enden würde. Er bereue es, dass sich besagte Stelle in „McMansion & Wife“ wie eine Ankündigung angehört hätte. „Es war nur ein Witz – und die Leute haben das falsch verstanden“, erklärt Selman.

Der Gag sei einfach „in der DNA“ der Serie und werde wiederkommen – wenn er „witzig oder eindrucksvoll“ eingebaut werden könne. Schlechte Nachrichten für Bart Simpson also – und gute für all jene, die sich über Ende der Würgerei echauffiert hatten!