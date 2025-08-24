Darum sind Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi so jung Eltern geworden

Millie Bobby Brown ist Mutter. Am Donnerstag gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Jake Bongiovi ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen – ein kleines Mädchen, das sie adoptierten. „Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen“, schrieb das Paar in einer Erklärung in den sozialen Medien. „Und dann waren wir zu dritt.“

Familie im Fokus

Brown und Bongiovi, 21 und 23 Jahre alt, heirateten im vergangenen Jahr in einer privaten Zeremonie. Sie hatten sich ursprünglich über Instagram kennengelernt und begannen 2021 eine Beziehung. „Ich bin noch wirklich jung, aber meine Mutter hatte ihr erstes Kind mit 21, und mein Vater war 19“, sagte die Schauspielerin Anfang des Jahres im Podcast „Smartless“. „Es war schon immer mein Ding, lange bevor ich Jake kennengelernt habe. Ich wollte Mutter sein, so wie meine Mutter für mich war, und meine Großmutter spielte eine riesige Rolle in meinem Leben.“

Sie fügte hinzu: „Jake weiß, wie wichtig mir das ist. Natürlich möchte ich mich darauf konzentrieren, mich wirklich als Schauspielerin und Produzentin zu etablieren, aber ich finde es genauso wichtig, eine Familie zu gründen – für mich persönlich. Es ist etwas Großes. Jake meinte: ‚Wir können das nicht tun, bevor wir verheiratet sind.‘ Das war sein Ding. Mein Ding war, dass ich wirklich eine Familie möchte, eine große Familie. Ich bin eines von vier Kindern, er auch. Das liegt definitiv in unserer Zukunft.“

In demselben Gespräch sprach Brown auch über die Möglichkeit einer Adoption und sagte: „Ich sehe keinen Unterschied zwischen einem eigenen Kind und einem adoptierten.“

Abschied von „Stranger Things“

Während dieses neue Kapitel beginnt, bereitet sich Brown auch darauf vor, endgültig mit „Stranger Things “abzuschließen. Als die Netflix-Serie zum ersten Mal startete, war sie 12 Jahre alt. Die fünfte und letzte Staffel wird im November erscheinen, das Serienfinale ist an Silvester geplant – nur wenige Wochen vor ihrem 22. Geburtstag.

„Sollte ein Abschluss nicht Erleichterung bringen, so als sei man froh, die Lehrer und Klassenkameraden hinter sich zu lassen?“, fragte sie in einer Abschiedsrede, nachdem die Dreharbeiten für die letzte Staffel beendet waren. „Nicht für mich. Ich bin überhaupt nicht bereit, euch zu verlassen. Ich liebe jeden Einzelnen von euch und werde die Erinnerungen und Bindungen, die wir als Familie geschaffen haben, für immer in mir tragen. Und ich liebe euch, danke.“