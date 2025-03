„Sieht aus wie 40“: Und Millie Bobby Brown schlägt zurück

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Millie Bobby Brown hat sich mit Call Her Daddy ’s Alex Cooper zusammengesetzt und sprach über die jüngste Bewertung ihres aktuellen Aussehens. Nach ihren jüngsten Auftritten auf dem roten Teppich haben sich Boulevardzeitungen und verschiedene Online-Kommentatoren auf Browns Aussehen in Bezug auf ihr Alter eingeschossen. Und behaupten, sie sehe älter aus, als sie ist.

„Ich höre oft so etwas wie: ‚Oh mein Gott, sie sieht aus wie 40’“, sagte die 21-Jährige. „Und ich sage dann: Ja, du hast mich kennengelernt, als ich zehn war. Also verstehe ich das. Jetzt bin ich 21. Da sind zehn Jahre vergangen. Sie wächst. Mein Gesicht ist sozusagen gewachsen. Was soll ich dagegen tun?“

Millie Bobby Brown fuhr fort, dass der Hass sie nicht so sehr störe, wie die Leute denken. „Ich wünschte, ich könnte sagen: ‚Wisst ihr was? Es geht mir nahe.‘ Früher hat es mich berührt. Das hat es. Und ich erinnere mich, dass ich versucht habe, mich zu ändern, um den Massen zu gefallen“, sagte sie. ‚Und jetzt bin ich tatsächlich an einem Punkt, an dem ich sage: ‘Ja, mein Akzent ändert sich. Mein Gesicht wächst. Ich trage viel Make-up. Ich bin einfach die Art von Person, die ich bin.’“

Millie Bobby Brown fuhr fort, dass diese Art von Kritik an Frauen ‚niemals in Ordnung sein sollte‘.

„Man sieht das Schlechte in jedem“

„Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wirklich wünschen, dass niemand jemals diese Art von Prüfung durchmachen muss. Weil es die Art von Person verändert, die man ist“, fuhr sie fort. ‚Es verändert die Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt. Man sieht das Schlechte in jedem. Man sieht nicht das Gute. Man fragt sich: ‘Was sind deine Absichten. Was wirst du über mich sagen?“

Millie Bobby Brown wird bald neben Chris Pratt in dem Film The Electric State zu sehen sein. Die letzte Staffel von Stranger Things wird ebenfalls noch in diesem Jahr auf Netflix debütieren.