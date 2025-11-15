Millie Bobby Brown verliert auf Rotem Teppich komplett die Nerven

Millie Bobby Brown stellte sich auf einem „Stranger Things“-Event in London gegen eine Gruppe Fotografen, die sie auf dem roten Teppich anbrüllten. Als einer von ihnen „Smile!“ rief, reagierte Brown sofort: „Lächeln? Lächeln Sie!“, während sie auf die Fotografen zeigte.

Danach verließ sie sichtbar verärgert den Teppich.

Der Cast der Netflix-Serie, die dieses Jahr endet, war für eine Spezialvorführung im Odeon Luxe Leicester Square in London. Die Vorführung fand eine Woche nach Browns Wiedersehen mit Co-Star David Harbour bei einem Premiere-Event statt, nachdem zuvor Gerüchte über Mobbing und Belästigung am Set aufgekommen waren. Auffällig: Harbour war am gestrigen Abend nicht anwesend.

Special Screening in London und jüngste Vorwürfe

Kürzlich berichtete die „Daily Mail“, Brown habe vor den Dreharbeiten der finalen Staffel angeblich Beschwerden wegen Belästigung und Mobbing gegen Harbour – der in der Serie eine Art Adoptivvater für ihre Figur spielt – bei den Produzenten eingereicht. „Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Untersuchung dauerte Monate“, sagte eine Quelle der „Daily Mail“. Browns konkrete Vorwürfe wurden nicht offengelegt, sexuelle Übergriffe sollen jedoch nicht dazu gehört haben.

Brown zeigt sich zunehmend bereit, gegen diejenigen zurückzuschlagen, die sie mobben – besonders, wenn es um Kritik an ihrem Aussehen geht.

Browns Haltung zu Paparazzi und Medienberichterstattung

„Ich respektiere Journalismus. Ich lese gerne Artikel über meine Lieblingsmenschen und höre, was sie machen. Ich verstehe, dass es Paparazzi gibt, auch wenn es invasiv ist, auch wenn es sich für mich beschissen anfühlt – ich weiß, dass das Ihr Job ist“, sagte Brown Anfang des Monats der British Vogue. „Aber machen Sie mich nicht schon in der Überschrift nieder. Das ist so falsch und es ist Mobbing – besonders gegenüber jungen Mädchen, die neu in dieser Branche sind und ohnehin alles infrage stellen.“

Stranger Things endet in diesem Herbst mit einer zweiteiligen Staffel. Die ersten vier Folgen erscheinen am 26. November, drei weitere am Weihnachtstag. Ein zweistündiges Finale folgt an Silvester. Gleichzeitig mit dem Netflix-Release wird die letzte Episode auch im Kino zu sehen sein.

Browns Abschied von „Stranger Things“

Brown reflektierte das Ende der Serie kürzlich im Gespräch mit „Variety“: „Ich habe mehr geweint, als ich erwartet hätte. Obwohl ich beruflich und persönlich an dem Punkt war, an dem die Serie enden musste, wurde mir in diesem Moment die Endgültigkeit so bewusst, und ich war emotional vielleicht doch nicht vorbereitet.“