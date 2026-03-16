„KPop Demon Hunters“: Songwriter beenden Oscars-Rede backstage nach abruptem Abbruch

Manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um einen großartigen Popsong zu schreiben. So war es bei „Golden“, dem Soundtrack-Hit aus „KPop Demon Hunters“, der Geschichte schrieb als erster K-Pop-Song, der bei den Academy Awards als Bester Originalsong ausgezeichnet wurde. Das Songwriter-Team betrat die Bühne, um den Preis entgegenzunehmen – doch nur EJAE hatte die Gelegenheit, eine Dankesrede zu halten, bevor sie abrupt vom Orchester weggespielt wurden, als Co-Autor Yuhan gerade zu sprechen begann.

„Danke“ – mehr konnte der Songwriter nicht sagen, bevor das Licht dunkler wurde und das Orchester die Abbruchmelodie anstimmte. Das, obwohl EJAE noch mit den Armen wedelte und um ein paar weitere Sekunden bat. Dieser Moment fand keinen Eingang in die Rede, die die Academy später auf YouTube hochlud. Backstage erntete Yuhan im Presseraum Applaus, als er ans Mikrofon trat, um seine Rede zu Ende zu bringen. „Ich möchte unseren Familien danken, [Co-Autor und Produzent] 24, meinen IDO-Kollegen und Teddy Park“, sagte er. „Das ist eine unglaubliche Ehre.“

Anschließend ergriff Mark Sonnenblick das Wort, ein weiterer Autor des Songs, der während der Zeremonie ebenfalls keine Chance zum Sprechen gehabt hatte. „Ein Film ist wie ein Dorf, und wir können uns glücklich schätzen, hier oben zu stehen“, sagte er. „Aber es gibt so viele Menschen, die das alles erst möglich gemacht haben.“

EJAEs bewegende Worte

In ihrer Rede auf der Hauptbühne sagte EJAE: „Als ich aufwuchs, haben mich die Leute ausgelacht, weil ich K-Pop mochte. Aber jetzt singen alle unseren Song – auf Koreanisch. Ich bin so stolz. Und mir ist klar geworden: Dieser Preis steht nicht für Erfolg, sondern für Durchhaltevermögen. Ich bin unserem Team so unendlich dankbar.“

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Bei der Show betrat EJAE gemeinsam mit Audrey Nuna und Rei Ami die Bühne, um „Golden“ zu performen, während das Publikum Lightsticks in die Höhe hielt. „KPop Demon Hunters“ gewann außerdem den Oscar für den Besten Animationsfilm. „Danke an die Academy und an alle Fans, die uns hierhergebracht haben – und an alle, die so aussehen wie ich“, sagte Maggie Kang, die den Film ko-schrieb und ko-regie führte, in einer bewegenden Rede. „Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns in einem solchen Film sehen durften. Aber jetzt ist er da – und das bedeutet, dass die nächste Generation nicht mehr sehnsüchtig warten muss. Das hier ist für Korea und für Koreaner auf der ganzen Welt.“