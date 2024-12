„Das Kanu des Manitu“: Erste Bilder und Termin zum Kinostart

Schon Anfang des Jahres 2024 stand fest: Es wird eine Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ geben. Neben einem offiziellen Starttermin gibt es nun auch schon die ersten Bilder vom Film, sowie eine Ankündigung zum Trailer.

Kinostart im Sommer 2025

„Das Kanu des Manitu“ – der offizielle Titel des zweiten Teils der Western-Komödie – startet am 14. August 2025 in den deutschen Kinos, so „Constantin Film“.

„Wir haben da was für Euch! …Der erste Teaser-Trailer ist ab Montag online! Und wer es nicht abwarten kann … ab heute ist der Trailer schon im Kino zu sehen! Große Freude!“, verkündete der Regisseur Michael Bully Herbig am Donnerstag (19. Dezember) auf seinem Instagram-Kanal.

Die ersten Bilder vom Film

Dort zeigte der 56-Jährige auch die ersten Momentaufnahmen aus der „Winnetou“-Parodie auf einer Fotostrecke. Das erste Bild präsentiert Abahachi (gespielt von Herbig) und Ranger (Christian Tramitz). Danach folgt eine Aufnahme mit Rick Kavanian als Dimitri und Jasmin Schwiers in ihrer ersten „Manitu“-Rolle. Zuletzt noch ein Gruppenfoto mit dem weiteren Cast: Merlin Sandmeyer, Pit Bukowski, Tobias van Dieken, Daniel Zillmann, Jessica Schwarz, Akeem van Flodrop und Tutty Tran.

Hier die Fotos ansehen:

Davon handelt „Das Kanu des Manitu“

Der Häuptling der Apachen, Abahachi und Ranger werden von einer neuen, bösen Bande in eine Falle gelockt. Denn die Schurken möchte sich das „Kanu des Manitu“ schnappen. Nachdem sie von ihrem Freund Dimitri und einer neuen Begleiterin namens Mary gerettet werden, geht das Abenteuer und die Suche nach dem sagenumwobenen Boot erst richtig los.