Slim Dunlap von The Replacements ist im Alter von 73 Jahren verstorben

Bob „Slim“ Dunlap ist tot. Der ehemalige Gitarrist der aus Minnesota stammenden Punk-Band The Replacements verstarb am Mittwoch in seinem Haus in Minneapolis. Er wurde 73 Jahre alt.

Weltlicher Abschied zur eigenen Musik

Wie seine Familie dem „Minnesota Star Tribune“ mitteilte, machte Dunlap die letzten Atemzüge zu den Klängen seiner Musik: „Bob ist heute um 12:48 Uhr zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben. Wir spielten ihm seine CD ‚Live at the Turf Club (’Thank You Dancers!)‘ vor und er verließ uns, kurz nachdem er seine Version von ‚Hillbilly Heaven‘ gehört hatte – sehr ergreifend. Es war ein natürlicher Niedergang in der letzten Woche. Im Großen und Ganzen war es eine Folge der Komplikationen seines Schlaganfalls.“

Slim Dunlaps Band- und Solokarriere

Slim Dunlap begann seine Musikkarriere in den frühen 1970er Jahren bei Bands aus Minneapolis wie den Spooks. Mit seinen Auftritten erregte Dunlap die Aufmerksamkeit des Singer-Songwriters Paul Westerberg von The Replacements. Westerberg wiederum suchte nach einem Ersatz für den Frontmann Bob Stinton, weil dieser seine Drogenprobleme nicht in den Griff bekommen konnte. 1987 stieß Dunlap dann offiziell zur Band dazu.

Mit The Replacements nahm er deren beiden letzten Alben „Don’t Tell A Soul“ (1989) und „All Shook Down“ (1990) auf und blieb bis zur Trennung 1991 somit vier Jahre Mitglied. Nach der Auflösung veröffentlichte Dunlap 1993 sein erstes Soloalbum „The Old New Me“ und 1996 „Times Like This“. 2002 nahm er das Live-Album „Live at the Turf Club (Thank You Dancers!)“ auf, das aber erst deutlich später, im Jahr 2020, herauskam. Der Auftritt hatte vor 350 Menschen im Turf Club in St. Paul, der Hauptstadt Minnesotas, stattgefunden.

Zehrende letzte zwölf Jahre

2012 erlitt Dunlap einen heftigen Schlaganfall, der ihn seitdem weitgehend ans Bett fesselte. Nachdem seine gesundheitliche Situation öffentlich bekannt wurde, reformierten sich Paul Westerberg und Tommy Stinson (der Bassist von The Replacements) wieder für die Aufnahme der EP „Songs for Slim“, um Geld für die Arztrechnungen ihres Ex-Bandkollegen zu sammeln.