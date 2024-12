„LOL: Last One Laughing“: 6. Staffel für Frühjahr 2025 angekündigt

Amazon Prime Video hat die Veröffentlichung einer neuen Staffel der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ für das Frühjahr 2025 bekannt gegeben. Die sechste Ausgabe der Show wird wie gewohnt sechs Episoden umfassen.

Zum Lachen in den Keller

Auch am Konzept soll sich grundlegend nichts ändern. Eingesperrt in einen Raum voller Kameras treten zehn prominente Persönlichkeiten aus den Bereichen Comedy, Schauspiel und Unterhaltung in einem Wettbewerb gegeneinander an: Wer als erste:r kichert, fliegt raus. Die Krux: Die Mitstreiter:innen versuchen mit Gags und Performances aller Art sich fortlaufend gegenseitig zum Lachen zu bringen. Nur wer Nerven und Lachmuskeln unter Kontrolle behält, kann sich am Ende über 50.000 Euro für den guten Zweck freuen – dann endlich auch mit breitem Grinsen.

Die Rolle des Gastgebers und strengen Mundwinkelkontrolleurs soll dabei in der Fortsetzung wieder Michael „Bully“ Herbig übernehmen. Der Moderator zeigte sich in der Ankündigung seitens Amazon begeistert: „Mich freut es riesig, dass ‚LOL‘ die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen.“

Welche Gäst:innen der Entertainer in der neuen Staffel empfangen wird, ist noch nicht bekannt. Auch ein genaues Datum steht bisher nicht fest.

Erfolgsformat kommt ursprünglich aus Japan

Seit ihrem Debüt in Deutschland im Jahr 2021 hat sich die Sendung zu einem Streaming-Erfolg entwickelt und gewann mehrere Preise – darunter den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis.

Zu den bisherigen Gewinner:innen zählten unter anderem Thorsten Sträter, Max Giermann und Anke Engelke. Die Serie wurde zudem für den International Emmy nominiert und brachte neben den regulären Staffeln auch Sonderausgaben hervor – wie zuletzt ein Halloween-Special mit Tom und Bill Kaulitz.

„LOL: Last One Laughing“ stammt ursprünglich jedoch aus Japan. 2016 begeisterte das Format dort unter dem Titel „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“ bereits seine Anhänger:innen. Das Konzept wurde dann für zahlreiche weitere Märkte adaptiert – darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Australien, Kanada, Spanien und Mexiko.