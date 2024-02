Das sind die ältesten noch lebenden Schauspielerinnen und Schauspieler

Ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte es einst Johannes Heesters, weil er mit 93 Jahren über 250 Mal in einem dreistündigen Stück auf der Bühne stand. Während einige Schauspielerinnen und Schauspieler noch im hohen Alter aktiv sind, haben sich andere bereits in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen. Hier erfahren Sie, wer derzeit zu den ältesten Darstellerinnen und Darstellern der Film-, Theater- und Fernsehbranche zählt.

Eva Marie Saint Barry King – WireImage 1 Eva Marie Saint (geb. 1924)

Eva Marie Saint, geboren am 4. Juli 1924, ist eine Ikone des goldenen Hollywood-Zeitalters. Sie wurde für ihre herausragende Rolle in „Die Faust im Nacken“ von 1954 mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Ihr Charme und ihre Vielseitigkeit prägten eine Karriere, die von ikonischen Filmen wie Hitchcocks „Der unsichtbare Dritte“ bis hin zu zeitgenössischen Werken wie „Superman Returns“ aus dem Jahr 2006 reichte.

Dick Van Dyke Christopher Polk/NBC – NBCU Photo Bank/NBCUniversal via 2 Dick Van Dyke (geb. 1925)

Dick Van Dyke, geboren am 13. Dezember 1925, ist für seine charismatischen und humorvollen Auftritte bekannt. Mit der „Dick Van Dyke Show“ wurde er in den 1960er Jahren in den USA zu einem nationalen Phänomen. Sein Talent und komödiantisches Timing, das ihm mehrere Emmys sowie einen Tony Award einbrachten, zeigte sich auch in Filmen wie „Mary Poppins“.

June Lockhart Michael Tran – FilmMagic 3 June Lockhart (geb. 1925)

June Lockhart wurde am 25. Juni 1925 geboren – internationale Bekanntheit erreichte sie durch ihre Rollen in TV-Serien wie „Lassie“ und „Lost in Space“. Lockharts beeindruckende Präsenz und ihre Fähigkeit, in verschiedenen Genres und Rollen zu glänzen, haben sie zu einem Publikumsliebling gemacht. Und auch ein Tony Award war ihr im Laufe ihrer Karriere sicher – für ihre Rolle in „For Love or Money“.

Mel Brooks Archive Photos – Getty Images 4 Mel Brooks (geb. 1926)

Mel Brooks, geboren am 28. Juni 1926, gilt als lebende Legende der Comedy- und Filmbranche. Er ist bekannt für seine bahnbrechende Arbeit als Regisseur, Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor. Seine Werke wie „Die verrückte Geschichte der Welt“ und „Frankenstein Junior“ gelten als Klassiker des humoristischen Kinos.

Marion Ross Christopher Polk – FilmMagic 5 Marion Ross (geb. 1928)

Marion Ross, geboren am 25. Oktober 1928, erlangte Berühmtheit durch ihre ikonische Rolle als „Mrs. Cunningham“ in der beliebten US-Fernsehserie „Happy Days“. Mit ihrer warmen und mütterlichen Präsenz verzauberte sie das Publikum über viele Jahre hinweg. Ross‘ Engagement und Talent trugen dazu bei, dass sie zu einer festen Größe im amerikanischen Fernsehen wurde und auch in anderen Produktionen brillieren konnte.

Clint Eastwood hat genug von der „Arschkriecher“-Generation Chris Jackson – Getty Images 6 Clint Eastwood (geb. 1930)

Auch Clint Eastwood, geboren am 31. Mai 1930, ist eine Ikone des Filmgeschäfts. Er ist als Schauspieler, Regisseur, Produzent und politischer Kommentator gleichermaßen bekannt. Eastwood wurde für seine markanten Darstellungen in Western wie „Für eine Handvoll Dollar“ und später in preisgekrönten Filmen wie „Unforgiven“ und „Million Dollar Baby“ gefeiert. Seine Regiearbeiten sind geprägt von unvergleichlicher Kreativität und einem einzigartigen Gespür für Storytelling.

Mario Adorf Pier Marco Tacca – Getty Images 7 Mario Adorf (geb. 1930)

Mario Adorf wurde am 8. September 1930 geboren und zählt zu jenen herausragenden Schauspielern, die sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international erfolgreich sind. Er hat in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt – unter anderem in Werken wie „Die Blechtrommel“ und „Der große Bellheim“.

Armin Mueller-Stahl Andreas Rentz – Getty Images 8 Armin Mueller-Stahl (geb. 1930)

Armin Mueller-Stahl wurde am 17. Dezember 1930 geboren und zählt heute zu den wenigen deutschen Schauspielern, die für einen Oscar nominiert wurden. Seine beeindruckende Karriere umfasst Werke wie „Shine – der Weg ins Licht“ und „Avalon“.

Kevork Djansezian – Getty Images 9 Rita Moreno (geb. 1931)

Rita Moreno, geboren am 11. Dezember 1931, gewann einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „West Side Story“ und ist eine von wenigen Künstlerinnen, die alle vier bedeutenden amerikanischen Unterhaltungspreise – Oscar, Emmy, Grammy und Tony – gewonnen haben.

Bob Riha Jr – Getty Images 10 Robert Duvall (geb. 1931)

Robert Duvall erblickte am 5. Januar 1931 das Licht der Welt. Bekannt wurde der heute renommierte Schauspieler und Regisseur mit seiner Rolle in „Wer die Nachtigall stört“ mit Gregory Peck. Die meisten kennen den Charakterdarsteller wohl aber als Tom Hagen in „Der Pate“. Und auch „Apocalypse Now“ sowie „Deep Impact“ zementierten seinen Stand in Hollywood.