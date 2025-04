Dave Allen, Bassist von Gang of Four Shriekback, im Alter von 69 Jahren verstorben

Dave Allen , Bassist in der Kernbesetzung der Post-Punk-Band Gang of Four , ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Allens ehemaliger Bandkollege bei Gang of Four, der Schlagzeuger Hugh Burnham, gab am Sonntag in den sozialen Medien die traurige Nachricht bekannt. Der Bassist verstarb in seinem Haus in Portland, Oregon. Es wurde keine Todesursache angegeben. Aber Burnham schrieb, dass Allen „seit einigen Jahren an einer früh einsetzenden gemischten Demenz litt“.

„Mit gebrochenem, aber vollem Herzen teilen wir die Nachricht, dass Dave Allen, unser alter Musikpartner, Freund und brillanter Musiker, am Samstagmorgen gestorben ist“, schrieb Burnham. „Jon [King, Sänger] und ich [Hugo] besuchten ihn. Und verbrachten einen schönen Nachmittag mit ihm und der Familie. Wir unterhielten uns stundenlang. Lachten und tauschten reiche und lebendige Erinnerungen an gute gemeinsame Zeiten aus. Abenteuer. Musikkarrieren. Familienerziehung. Unsere miteinander verwobenen Leben. Die ein halbes Jahrhundert umspannen. Wir hatten so viel Glück, dass wir das Ace of Bass in unserem Leben hatten.“

Hugh Burnham über Dave Allen:

Obwohl er nicht der Gründungsbassist von Gang of Four war – er verdrängte den Bassisten Dave Wolfson nach nur wenigen Auftritten – war Allen Mitglied der Kernbesetzung der Band, zu der Sänger Jon King, Gitarrist Andy Gill und Schlagzeuger Burnham gehörten. Diese Besetzung produzierte klassische Post-Punk-LPs wie Entertainment! aus dem Jahr 1979 – eines der 500 besten Alben aller Zeiten von Rolling Stone – und Solid Gold aus dem Jahr 1981.

Nach der Another Day/Another Dollar EP von 1982 verließ Allen die Gang of Four, um zusammen mit dem ehemaligen XTC-Mitglied Barry Andrews und dem Schlagzeuger Martyn Bench die Band Shriekback zu gründen. Nach sieben Jahren und sechs Alben – in denen Songs von Shriekback in den Filmen Manhunter und Miami Vice des bekannten Fans und Regisseurs Michael Mann zu hören waren – verließ Allen Shriekback. Er gründete King Swamp und schloss sich später Gang of Four auf einer der vielen Reunion-Tourneen der Gruppe an, bei denen er 2005 auch mit der Band beim Coachella auftrat.

In den letzten Jahrzehnten wechselte Allen auf die andere Seite der Musikindustrie. Und war als Director, Artist & Music Industry Advocacy für Beats Music (jetzt Apple Music) tätig.

Nach dem Tod des Gitarristen Gill im Februar 2020 an Covid tourte Gang of Four in den letzten Jahren mit einer wechselnden Besetzung, zu der auch King und Burnham gehörten. Die Gruppe kündigte Anfang des Jahres ihre Abschiedstournee an. Die Tour „Long Goodbye“ soll am 20. April in Boston beginnen.

„Auf Wiedersehen, alter Freund“

Gail Greenwood, Bassistin von L7 und Belly, die sich der Gang of Four vor ihrer bevorstehenden Abschiedstournee angeschlossen hat, schrieb in den sozialen Medien : „Dave war der Meister einiger der ikonischsten Basslinien der Musikgeschichte. Die ich jetzt die Ehre habe, live mit der Band zu spielen. Seine Parts zu lernen, indem ich mir jede Note und Nuance, die er kreiert hat, intensiv anhöre, hat mir sein unglaubliches Talent noch mehr schätzen gelehrt. Ich wünschte nur, ich hätte ihn kennengelernt. Fenn ich habe das Gefühl, ihn so gut zu kennen. Sowohl durch das Zuhören, wenn er spielt, als auch durch die wunderbaren Geschichten, die die Jungs über ihn erzählen.“

„Wir wissen, dass Dave nichts lieber getan hätte, als bei unserer Abschiedstour durch die USA in Portland wieder mit uns auf der Bühne zu stehen. Aber das ist jetzt eine Nummer zu groß“, schrieb Burnham. „Auf Wiedersehen, alter Freund.“