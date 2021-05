Herbert Grönemeyer singt „I Love A Man In Uniform“ von Gang Of Four

Foto: AFP via Getty Images, HANS PUNZ. All rights reserved.

Am 04. Juni wird eine Compilation zu Ehren von Andy Gill veröffentlicht: „The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four“.

Viele bekannte Musiker wie Herbert Grönemeyer, La Roux, Flea und John Frusciante, Tom Morello und Serj Tankian sind auf der Platte mit Cover-Versionen von Songs von Gang Of Four zu hören. Gefeiert wird mit der Sammlung das 40. Jubiläum des Debütalbums der Band, „Entertainment!“ (das in diesem Jahr als Reissue neu veröffentlicht wurde), und natürlich das Leben des verstorbenen Andy Gill.

Am Freitag (14. Mai) gibt es nun schon eine erste Single aus der LP zu hören, ein englischsprachiger Song von Herbert Grönemeyer, den er gemeinsam mit Alex Silva aufgenommen hat. Der Sänger zelebriert „I Love A Man In A Uniform“ von Gang Of Four zum Teil mit ungewöhnlichem Gesang und trockenen Beats.

Grönemeyer hatte in der Vergangenheit schon einmal mit Gang Of Four zusammengearbeitet, war auf ihrem Album „What Happens Next“ zu hören („Staubkorn“).