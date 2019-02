Dave Grohl vergleicht Teen-Sängerin Billie Eilish mit Nirvana

YouTube verrät die nach den aktuellen Streamingzahlen beliebteste Band in der Dave Grohl je gespielt hat. And the winner is?

Anlässlich seines 50. Geburtstages (14. Januar) hat YouTube bekannt gegeben, welche Band die beliebteste der vielen ist, in denen Dave Grohl selbst gerockt hat. Nicht ganz überraschend, in seiner 30-jährigen Karriere bleibt Nirvana die Nummer Eins. Mit 22,9 Millionen Views landete das Grunge-Trio nach den aktuellen Zahlen von YouTube knapp vor Grohls eigener Gruppe, den Foo Fighters (22,7 Mio.). Mit großem Abstand folgen u.a. seine Kooperationen mit Queens Of The Stone Age (6,35 Mio.) und Tenacious D (4,68 Mio.). Das am häufigsten angeklickte Foo-Fighters-Video in Großbritannien war laut „NME" 2018 „The Pretender" mit 5,98 Mio. Views, gefolgt von „Everlong" (2,16 Mio.)…