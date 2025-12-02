Weißes Haus verwendet Sabrina Carpenters Song „Juno“ für ICE-Abschiebevideo

In jeder Nacht von Sabrina Carpenters Short-’n’-Sweet-Tour „verhaftete“ die Grammy-Gewinnerin spielerisch jemanden aus der Menge – manchmal einen Fan, manchmal einen Prominenten – während ihrer Performance von „Juno“.

Der Anblick der flauschigen rosa Handschellen, die dem glücklichen „Juno Girl“ zugeworfen wurden, wurde zu einem Lieblingsmoment der Fans während Carpenters Tour, wobei die Künstlerin der Menge sang: „Willst du ein paar freakige Positionen ausprobieren? Hast du jemals … diese hier ausprobiert?“

Während die Tour im November nach über 70 Shows zu Ende ging, nutzt die Trump-Regierung den Hit jetzt für ihre eigene Propaganda.

Weißes Haus verwendet „Juno“ in TikTok-Video

Am Montag nutzte das Weiße Haus „Juno“ als Soundtrack für ein TikTok-Video eines Protests gegen ICE-Razzien, bevor es zu einer Montage überging, in der ICE-Agenten offenbar undokumentierte Einwanderer festnehmen und verhaften. In der Bildunterschrift des Clips zitierte das Weiße Haus Carpenters Textzeile: „Hast du jemals diese hier ausprobiert? Bye-bye.“

Vertreter von Carpenter und dem Weißen Haus reagierten nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einem Kommentar. Es ist unklar, ob das Weiße Haus die Erlaubnis erhalten hat, Carpenters Musik zu verwenden. Obwohl das die Regierung von Donald Trump in der Vergangenheit nicht aufgehalten hat. Letzten Monat kritisierte Olivia Rodrigo heftig das Weiße Haus und das Department of Homeland Security (DHS), weil sie ein Video über Selbstabschiebung mit ihrem Song „All-American Bitch“ veröffentlicht hatten.

In einem inzwischen gelöschten Kommentar (ob von Rodrigo oder dem DHS ist unklar) schrieb die Sängerin: „Benutzt niemals meine Songs, um eure rassistische, hasserfüllte Propaganda zu fördern.“

Weitere Künstler kritisieren die Nutzung ihrer Musik

Das Weiße Haus hat außerdem Taylor Swifts „The Fate of Ophelia“ mit einer Slideshow von Bildern unterlegt, die den lautstarken Swift-Kritiker Trump zeigen, wie er mit hinzugefügten Bildern des Militärs und seinem Polizeifoto „The Fate of America“ feiert. Vertreter von Swift antworteten damals nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Swift war kritisch gegenüber Trump und unterstützte Joe Biden gegen Trump bei der Wahl 2020 und unterstützte Kamala Harris im Jahr 2024.

Trump zog während seiner Kampagne für eine zweite Amtszeit den Zorn vieler Künstler auf sich. Von Céline Dion bis zur Familie der Soul-Ikone Isaac Hayes taten Musiker alles – von öffentlichen Stellungnahmen bis hin zum Versenden von Unterlassungsschreiben über Anwälte –, um Trump dazu zu bringen, die Nutzung ihrer Musik zu verhindern.