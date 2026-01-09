MAGA-Reaktion auf ICE-Tötung in Minneapolis: Sie verdiente es

Ein maskierter Beamter der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) erschoss am Mittwoch in Minneapolis Renee Nicole Good, eine 37-jährige US-Bürgerin und Mutter von drei Kindern.

Amerikaner zeigten sich entsetzt über Videos des Vorfalls, die den Behauptungen der Trump-Regierung widersprechen, Good habe absichtlich versucht, den Beamten mit ihrem Fahrzeug zu töten.

Lokale Behörden versuchen zu ermitteln. Doch die Regierung hilft nicht. Sondern verbreitet zweifelhafte Darstellungen des Geschehens. Und besteht darauf, Good sei eine radikale Extremistin gewesen, die es verdient habe.

Erste Reaktionen und Vorwürfe

Stunden bevor Good öffentlich identifiziert wurde, behauptete Heimatschutzministerin Kristi Noem auf einer Pressekonferenz, sie habe einen „Akt des inländischen Terrorismus“ begangen.

Das Heimatschutzministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der Good als „gewalttätige Randaliererin“ bezeichnet wurde, die „ihr Fahrzeug als Waffe eingesetzt habe, um unsere Strafverfolgungsbeamten zu überfahren, in dem Versuch, sie zu töten“. Trump behauptete absurd, der Beamte, der Good erschoss, habe den Vorfall nur knapp überlebt. Er erhole sich „im Krankenhaus“.

Als mehr Details über den Vorfall bekannt wurden und lokale Beamte deutlich machten, dass sie Rechenschaft für den beteiligten Beamten anstreben würden, drängten Republikaner weiter auf das Narrativ, Good habe praktisch darum gebeten, erschossen zu werden.

Aussagen von J.D. Vance

„Ich kann glauben, dass ihr Tod eine Tragödie ist, und gleichzeitig anerkennen, dass es eine Tragödie aus eigener Schuld ist“, sagte Vizepräsident J.D. Vance am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Er bezeichnete Good unbegründet als Mitglied des „verrückten Randes“ und Teil eines „linken Netzwerks“, das Bundesbeamte ins Visier nehme. Vance behauptete, „niemand“ stelle die Ereignisse rund um die Schießerei infrage. Und er sei „sicher“, dass „sie so beschleunigt habe, dass sie in den Mann hineingefahren ist“.

Der Vizepräsident verteidigte daraufhin den Beamten, der Good erschoss. Er erklärte, dieser sei rechtlich durch „absolute Immunität“ geschützt. Ein falsch verwendeter Begriff, den er vermutlich mit „qualifizierter Immunität“ verwechselte. Der aber genauer die Haltung beschreibt, die die Bundesregierung in der Untersuchung einnimmt. Vance griff zudem die „Medien“ an, weil sie „vorverurteilen. Und über diesen Mann sprechen, als wäre er ein Mörder“. Er sagte, der Beamte verdiene „einen Dank der Nation“.

Weitere republikanische Stimmen

Andere republikanische Gesetzgeber äußerten ähnliche Urteile.

Der Abgeordnete Randy Fine (R-Florida) sagte bei Newsmax: „Wenn man sich der Regierung in den Weg stellt, während sie eine ausländische Invasion abwehrt, endet man so wie diese Frau gestern.“

Der Abgeordnete Wesley Hunt (R-Texas) sagte in einem Interview, ihr Tod sei „vollständig vermeidbar“ gewesen, hätte sie nur den Anweisungen von ICE Folge geleistet. „Unterm Strich ist es so. Wenn ein Bundesbeamter Ihnen Anweisungen gibt, befolgen Sie diese. Dann dürfen Sie Ihr Leben behalten.“

Die Abgeordnete Lisa McClain (R-Michigan), Vorsitzende der House GOP, verteidigte die Tötung. „Das ist es, was passiert, wenn Demokraten weiterhin die Strafverfolgung DÄMONISIEREN“, schrieb sie in sozialen Medien. „Gebete für all unsere mutigen ICE-Agenten, die daran arbeiten, uns zu schützen.“

Reaktionen aus rechten Medien

Auch rechte Kommentatoren sprangen dem Beamten zur Seite. Sie gaben Good selbst die Schuld an ihrem Tod. „Daily Wire“-Moderator Matt Walsh schrieb in sozialen Medien, Good habe ihren eigenen Tod heraufbeschworen. „Sie versuchte, eine illegale Straßenblockade zu inszenieren, um ICE-Agenten zu behindern. Sie rammte dann ihr Auto in einen von ihnen, als sie versuchten, sie festzunehmen“, schrieb Walsh. „Das ist nicht einmal eine knappe Entscheidung. Völlig gerechtfertigt. Sie trägt zu 100 Prozent die Schuld an ihrem eigenen Tod. Die Opfer sind die ICE-Agenten, die ständig belästigt und angegriffen werden, während sie versuchen, ihre Arbeit zu tun und die Gesetze der Vereinigten Staaten durchzusetzen.“

„Diese lesbische Agitatorin gab ihr Leben, um 68-IQ-somalische Betrüger zu schützen, denen sie völlig egal ist“, fügte Walsh hinzu. „Das beschämendste und erniedrigendste Ende, das ein Mensch überhaupt erleiden kann.“

Fox-News-Moderator Jesse Watters hob während seiner Sendung am Mittwochabend auf bizarre Weise Goods Sexualität hervor. Er merkte an, dass Good auf ihren Social-Media-Profilen ihre Pronomen (she/her) angegeben habe und dass sie „eine lesbische Partnerin und ein Kind aus einer früheren Ehe hinterlässt“.

„Sie war eine Störerin“, fügte Watters hinzu. „Auch wenn sie sich selbst als ‚Legal Observer‘ betrachtete.“

Kontext der Gewalt und Ermittlungen

Der Versuch, die Tötung von Menschen – sowohl Bürgern als auch Migranten – durch Bundesbehörden zu normalisieren, ist kein Zufall. Seit einem Jahr feiert die Trump-Regierung öffentlich die zunehmende Militanz und das grausame Spektakel ihrer Einwanderungsdurchsetzungsmaßnahmen. Razzien in Gebäuden in Chicago, Massenabschiebungen in Foltergefängnisse in El Salvador und Internierungslager in alligatorenverseuchten Sumpfgebieten sind nur einige der schlagzeilenträchtigen Übergriffe, die von Trump und Noems Heimatschutzministerium orchestriert wurden, noch vor dem Einsatz von ICE-Agenten in Minneapolis Anfang dieser Woche, der zum Tod einer US-Bürgerin führte.

Die Regierung tut alles, um sich der Verantwortung für all dies zu entziehen, einschließlich der Tötung Goods. Am Donnerstag berichtete das Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA), dass es keinen Zugriff auf Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Fall habe, nachdem die Ermittlungen vom Federal Bureau of Investigation übernommen worden seien.

„Das BCA hätte keinen Zugang mehr zu Fallmaterialien, Tatortbeweisen oder Ermittlungsinterviews, die notwendig sind, um eine gründliche und unabhängige Untersuchung abzuschließen“, schrieb die Behörde. Minnesotas Gouverneur Tim Walz fügte hinzu, dass die vollständige Übernahme durch das FBI – das unter Direktor Kash Patel bereits von schlampiger Ermittlungsarbeit und parteipolitischer Voreingenommenheit geprägt sei – es „sehr schwierig“ mache, „ein faires Ergebnis“ zu erzielen.

ICE verzeichnete 2025 eines der tödlichsten Jahre seiner Geschichte, und 2026 verspricht, noch schlimmer zu werden, wenn die erste Woche des Jahres ein Hinweis ist.

Am Mittwoch erklärte Kristi Noem, dass „jeder, der Bürger dieses Landes ist oder sich legal hier aufhält, nichts zu befürchten hat“ von DHS oder ICE. Das ist eine glatte Lüge. Einwanderer, Einwohner und Bürger haben allen Grund, sich vor den zweifelhaft ausgebildeten Beamten zu fürchten, die Menschen aus Städten in ganz Amerika verschleppen – insbesondere dann, wenn Machtmissbrauch offenbar den vollen Schutz und Rückhalt des Staates genießt.