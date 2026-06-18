Daveigh Chase, Star aus „The Ring“ und „Lilo & Stitch“, mit 35 Jahren gestorben

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Daveigh Chase, die Lilo in Disneys Animationsfilm „Lilo & Stitch“ ihre Stimme lieh und als Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“ zu sehen war, ist tot. Das berichtet die BBC. Sie wurde 35 Jahre alt.

Ihr Manager John Ryan Jr. bestätigte ihren Tod und erklärte, Chase sei in einem Krankenhaus in Los Angeles an einer Sepsis gestorben, nachdem sie zuvor an Meningitis erkrankt war. Vor ihrem Tod sei sie wegen Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert worden. TMZ berichtete als erstes über die Nachricht.

„Sie war die Größte. Sie liebte Katzen. Sie hat mit uns bei Katzenschutzprojekten mitgemacht. Sie war sehr für sich“, sagte Ryan, der hinzufügte, Chase habe sich über Jahre immer wieder in ihr Zuhause in Las Vegas zurückgezogen und große Studioproduktionen zugunsten unabhängiger Projekte abgelehnt. „Sie war nicht wirklich Hollywood“, sagte er. „Sie aß lieber bei Bob’s Big Boy und fuhr dann mit den Katzen nach Hause. Sie liebte das Schauspielern, aber der Ruhm war ihr egal.“

Durchbruch mit „Donnie Darko“

1990 geboren, gelang Chase ihr erster großer Auftritt 2001 mit der Rolle der Samantha Darko in „Donnie Darko“. Diese Rolle wiederholte sie 2009 im Sequel „S Darko“, das ohne den Autor und Regisseur des Originals, Richard Kelly, entstand.

2002 übernahm Chase gleich zwei ihrer bedeutendsten Rollen: Zunächst verkörperte sie die unheimliche Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“ – eine Darstellung, die ihr den MTV Movie Award als Best Villain einbrachte. Im selben Jahr sprach sie zudem Lilo in Disneys Kassenschlager „Lilo & Stitch“ und gewann 2003 bei den Annie Awards den Preis für herausragendes Voice Acting in einem animierten Spielfilm.

Darüber hinaus war Chase in der HBO-Dramaserie „Big Love“ in 32 Episoden zu sehen, außerdem in „Sabrina the Teenage Witch“, „ER“, „Mercy“ und „Beethoven’s 5th“.