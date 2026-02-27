David Bowie: 10 Songs, ohne die es „Blackstar“ nicht gäbe

David Bowies surreales Opus ★ (ausgesprochen Blackstar) ist ein absolutes Meisterwerk. „[Es ist] eines der aggressiv experimentellsten Alben, die der Sänger je gemacht hat“, schrieb David Fricke vom ROLLING STONE. Dem Album fehlt es jedoch keineswegs an Vorläufern, denn Bowie hat musikalisches Neuland betreten, seit er Ende der Sechziger mit „Space Oddity“ zum Star wurde. Hier 10 zentrale Bowie-Tracks, die den Weg für diesen Moment bereiteten.

„Unwashed and Somewhat Slightly Dazed“ (1969)

Dieser zweite Track vom Album „Space Oddity“ ist ziemlich unscheinbar – mit einer Ausnahme: Es ist der erste von Tony Visconti produzierte David-Bowie-Song, den die Welt je hörte. Die LP beginnt mit „Space Oddity“, doch Visconti hielt ihn für zu leichtgewichtig und übergab ihn an Gus Dudgeon. Den Rest des Albums betreute er jedoch und startete damit eine erstaunlich fruchtbare Zusammenarbeit, die bis zu ★ andauert. Hätten sie sich nicht schon in den Sechzigern zusammengetan, hätte Bowie eine sehr andere Karriere gehabt.

„Moonage Daydream“ (1972)

Die zweite Single von ★, „Lazarus“, wird aus der Perspektive des Außerirdischen Thomas Jerome Newton erzählt. Sie wurde für das Off-Broadway-Musical „Lazarus“ geschrieben, das eine Fortsetzung von Bowies Film „The Man Who Fell to Earth“ aus dem Jahr 1976 ist. Doch Bowies Faszination für Weltraumwesen reicht noch weiter zurück.

Bereits 1972 sang er in „Moonage Daydream“ mit der Stimme eines seltsamen Wesens von einem anderen Planeten. Ziggy Stardust hatte eine ganz andere Agenda als Newton, doch das eine führte zum anderen.

„Young Americans“ (1975)

Saxofonist Donny McCaslin ist ein zentraler Mitwirkender auf ★, doch es ist nicht das erste Mal, dass Bowie mit einem großartigen Jazz-Saxofonisten arbeitete. David Sanborn spielte auf seinem 1975er-Klassiker „Young Americans“ und half dabei, den Song zu einem riesigen Hit zu machen. Bowie spielt selbst Saxofon, doch er ist meist klug genug, echte Meister hinzuzuziehen, wenn es darum geht, Parts im Studio einzuspielen.

„Station to Station“ (1976)

Das neue Bowie-Album beginnt mit einem unheimlichen, wild innovativen zehnminütigen Titeltrack, der den Grundstein für alles Weitere legt. Diesen Trick wandte Bowie erstmals 1976 auf dem von Kokain befeuerten „Station to Station“ an. Der Song zählt zu seinen großen surrealen Meisterwerken, und es dauerte vier Jahrzehnte, bis er ein weiteres schuf, das ihm ebenbürtig ist.

„Warszawa“ (1977)

Die kühne Experimentierfreude von „Station to Station“ setzte sich 1977 fort, als Bowie nach Berlin ging, um mit Tony Visconti „Low“ aufzunehmen. Die zweite Seite ist größtenteils instrumental und beginnt mit „Warszawa“.

Bowies Plattenfirma hoffte auf eine weitere radiofreundliche Single wie „Young Americans“, bekam jedoch stark unkommerzielle Tracks wie diesen. Bowie driftete im Laufe der Jahre immer wieder in diesen Modus hinein und wieder heraus – doch auf ★ ist er in großem Stil dorthin zurückgekehrt.

„Hallo Spaceboy“ (1995)

1995 tat sich Bowie für „Outside“ erneut mit Brian Eno zusammen. Es war der Versuch, die experimentelle Natur der Berlin-Phase wiederzubeleben, blieb jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Einer der Lichtblicke war „Hallo Spaceboy“, eine weitere Rückkehr ins All, wo er erklärt, dass „moondust will cover you“. Der Industrial-Sound ist klar von Nine Inch Nails beeinflusst. Danach kehrte Bowie zu traditionelleren Songs zurück – zumindest bis jetzt.

„Slip Away“ (2002)

Nach Schwierigkeiten in der zweiten Hälfte der Achtziger und den gesamten Neunzigern veröffentlichte Bowie 2002 mit „Heathen“ endlich wieder ein wirklich herausragendes Album. Ein wichtiger Grund für das Comeback war seine Entscheidung, sich erneut mit Tony Visconti zusammenzutun, der seit „Scary Monsters (And Super Creeps)“ von 1980 nicht mehr an einem Bowie-Album gearbeitet hatte.

„Slip Away“ ist einer der vielen großartigen Songs auf dem Album und leitete eine starke Phase ein, die im folgenden Jahr mit „Reality“ fortgesetzt wurde. Damals wusste niemand, dass dies für ein ganzes Jahrzehnt Bowies letzte Statements sein würden.

„Where Are We Now?“ (2013)

Zu Beginn des Jahres 2013 schien es, als würde David Bowie nie wieder neue Musik veröffentlichen. Seit einem Herzinfarkt, der seine „Reality“-Tour 2004 vorzeitig beendete, hatte er kein Konzert mehr gegeben und seit 2006 keinen einzigen Song öffentlich gespielt. Er mied die Presse vollständig und wirkte wie eine Art Rock-&-Roll-Geist.

Dann veröffentlichte er an seinem 66. Geburtstag im Januar 2013 den Song „Where Are We Now?“ und kündigte sein neues Album „The Next Day“ an. Der Song ist eine berührende Ode an vergangene Tage und ein Zeichen dafür, dass Bowie noch einige gute Tage vor sich hatte. Wieder einmal war Tony Visconti der Produzent, und das Album war fantastisch, wenn auch stellenweise etwas sicher.

„Sue (Or in a Season of Crime)“ (2014)

Das erste Zeichen dafür, dass „The Next Day“ kein einmaliges Werk war, kam im Herbst 2014, als Bowie die karriereübergreifende Compilation „Nothing Has Changed“ veröffentlichte, die den brandneuen Track „Sue (Or in a Season of Crime)“ enthielt. Der jazzige Song wurde mit dem Maria Schneider Orchestra aufgenommen und enthielt ein Saxofon-Solo von Donny McCaslin.

Bowie war so beeindruckt, dass er McCaslin und seine Gruppe als Begleitband für ★ verpflichtete, das eine neue Version von „Sue (Or in a Season of Crime)“ enthält.

„Lazarus“ (Michael C. Hall version) (2015)

Als Bowie im vergangenen Jahr ★ aufnahm, stellte er zugleich das Musical „Lazarus“ zusammen. Er schrieb vier neue Songs für das Projekt, und der Titelsong landete auf dem neuen Album. Zum ersten Mal hörte ihn die Öffentlichkeit im November 2015, als „Lazarus“ in die Previews ging. Der Eröffnungssong der Show ist „Lazarus“, gesungen von Michael C. Hall.

Er aktualisiert die Geschichte des liebeskranken Außerirdischen Thomas Newton, der nun „Narben hat, die man nicht sehen kann“. Bowie tritt nicht öffentlich auf, um ★ zu promoten, daher performten Michael C. Hall und andere aus „Lazarus“ den Song in „The Late Show With Stephen Colbert“. Leider ist dies wohl das Nächste, was wir dieser Tage an eine Live-Performance von Bowie bekommen werden.