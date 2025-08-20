Kein Zufall, dass die Welt seit David Bowies Tod vor die Hunde geht

Im Januar 2016 verstarb David Bowie. Kaum einer wusste, wie schwer krank er war. Zugleich hinterließ der Sänger – als wäre das selbstverständlich – mit „Blackstar“ noch ein letztes Großwerk.

Seit Jahren geistert nun schon ein Meme durch das Internet, das viele gleichzeitig amüsiert wie traurig macht. Zu sehen ist eine Art Flipchart mit Januar 2016, dem Tod des Sängers und einem rasanten Pfeil nach unten. Tenor: Seit David Bowies Ableben geht die Welt vor die Hunde.

Hollywood-Star Gary Oldman hat nun bestätigt, dass es kein Zufall ist, dass alles seit Bowies Tod immer schlimmer werde (zumal zehn Tage danach Donald Trump ins Amt kam!). In einem Gespräch mit dem „Hollywood Reporter“ sprach er über seine besondere Verbindung zu dem Sänger. Auf den Hinweis nach dem Meme antwortete er: „Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass seit seinem Tod die Welt den Bach runtergeht? Er war wie ein kosmischer Klebstoff oder so etwas.“

Gemeinsamer Humor, gemeinsame Herkunft

Der Schauspieler weiter: „Als er starb, brach alles zusammen. Ja, ich vermisse ihn.“ Der Oscar-Preisträger verriet, dass Bowie sehr witzig war („Wir haben viel gelacht!“) und die Herkunft der beiden in ähnlichen Vierteln schnell für einen besonderen Draht sorgte. Bowie und Oldman wuchsen beide in Südlondon auf.

Für den „Slow Horses“-Darsteller war der Musiker ein „großer Innovator, der keine Angst hatte, Dinge auszuprobieren“. Das sein auch für ihn und seine Arbeit am Theater oder vor der Kamera eine große Inspiration gewesen.

Sowohl Oldman als auch Bowie sprachen immer wieder über ihre gemeinsame Freundschaft. Der Schauspieler hielt auch eine herzliche Laudatio, als er kurz nach dem Tod des Sängers bei den BRIT Awards 2016 den posthum verliehenen Icon Award für den Sänger entgegennahm. 2017 kuratierte Oldman zudem eine Erinnerungsveranstaltung für Bowie an dessen 70. Geburtstag und spielte dabei auch zwei seiner Songs, „Dead Man Walking“ und „The Man Who Sold the World“.