David Clayton-Thomas, Sänger von Blood, Sweat and Tears, mit 84 Jahren gestorben

David Clayton-Thomas, der Blood, Sweat and Tears in deren erfolgreichster Phase als Frontsänger anführte, ist laut einer Pressemitteilung am Dienstag „friedlich“ in Toronto gestorben. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Er wurde 84 Jahre alt.

Mit einem tiefen Bariton und einem Gespür für überschwängliche Sentimentalität trieb Clayton-Thomas‘ Hang zum Melodramatischen eine ganze Reihe von Hits für Blood, Sweat and Tears in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern an. Es ist kaum möglich, Songtitel wie „You’ve Made Me So Very Happy“ oder „Spinning Wheel“ zu lesen, ohne sofort Clayton-Thomas‘ süßlich-wuchtige Liebeserklärungen im inneren Ohr zu hören.

Clayton-Thomas ist Mitglied der Canadian Music Hall of Fame. Er erhielt einen Sonder-Juno-Award für seine Beiträge zur kanadischen Kultur und besitzt einen Stern auf dem Walk of Fame des Landes. „Spinning Wheel“ wurde von der Canadian Songwriters Hall of Fame geehrt.

Jugend und Anfänge

Als Sohn von Fred Thomsett, einem kanadischen Soldaten, und Freda, einer englischen Musikstudentin, wurde der Sänger am 13. September 1941 als David Henry Thomsett in Surrey, England, geboren und wuchs in einem Vorort von Toronto auf. Das schwierige Verhältnis zu seinem Vater Fred trieb David als Teenager in die Obdachlosigkeit. Der Legende nach fand er in einem Gefängnis oder einer Besserungsanstalt eine weggeworfene Gitarre und brachte sich das Instrument selbst bei – er begeisterte die Insassen mit seinem Talent, bis er 1962 nach einer Verhaftung wegen Landstreicherei wieder auf freiem Fuß war.

Er etablierte sich in der Torontoer Musikszene und nahm das Pseudonym David Clayton-Thomas an, als er eine Gruppe namens The Fabulous Shays anführte. Mit den Bossmen, einer bluesigen Rockband mit Jazzeinflüssen, landete er 1966 mit „Brainwashed“ einen Hit im kanadischen Radio. Wenige Jahre später hörte ihn Judy Collins in New York City singen und empfahl ihn Bobby Colomby, dem Schlagzeuger von Blood, Sweat and Tears, die ihren Gründungsfrontsänger Al Kooper 1968 vor die Tür gesetzt hatten. Clayton-Thomas stieß zur Band, die eine Blechbläsersektion aufbot und wie die Bossmen vom Jazz inspiriert war.

Clayton-Thomas‘ erstes Album mit der Band, „Blood, Sweat and Tears“ (1968), enthielt Arrangements und Songs von Komponist Erik Satie sowie Stücke von Billie Holiday, Laura Nyro, Steve Winwood und Berry Gordy Jr. Es war im darauffolgenden Jahr sieben Wochen lang auf Platz eins und verkaufte sich über vier Millionen Mal. Jede seiner Singles – darunter „You’ve Made Me So Very Happy“, „And When I Die“ und Clayton-Thomas‘ eigene Komposition „Spinning Wheel“ – erreichte Platz zwei der „Billboard“-Charts. 1970 gewann das Album den Grammy als Album of the Year – und setzte sich damit gegen die Beatles‘ „Abbey Road“, Johnny Cashs „Live at San Quentin“ und das selbstbetitelte Debüt von Crosby, Stills and Nash durch.

Hinter dem Eisernen Vorhang

Im selben Jahr kooperierte Blood, Sweat and Tears – die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere im Madison Square Garden und der Hollywood Bowl spielten – mit dem US-Außenministerium für eine Goodwill-Tournee durch Jugoslawien, Rumänien und Polen und gehörten damit zu den ersten Musikgruppen, die den Eisernen Vorhang durchbrachen. Dieses Kapitel der Bandgeschichte stand im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „What the Hell Happened to Blood, Sweat & Tears?“ aus dem Jahr 2023. „Wir sind dorthin gefahren mit der Frage, wie viel vom sogenannten kommunistischen Faschismus amerikanische Propaganda ist“, sagte Clayton-Thomas 1970 gegenüber ROLLING STONE. „Und ich musste feststellen, dass die Propaganda der Wahrheit verdammt nah kommt. Das ist erschreckend.“

Das nächste Album der Band, „Blood, Sweat & Tears 3“ (1970), erreichte ebenfalls Platz eins der „Billboard“-Charts und wurde dank der Singles „Hi-De-Ho“ und dem von Clayton-Thomas verfassten „Lucretia MacEvil“ mit Gold ausgezeichnet. Nachdem das folgende Album „B, S, & T 4“ (1971) hinter den Erwartungen zurückblieb – es verkaufte sich zwar ebenfalls in Goldmengen, kam aber nur auf Platz zehn, während ähnlich klingende Bands wie Chicago die Charts fluteten –, verließ Clayton-Thomas die Gruppe 1972 für eine Solokarriere.

Der Sänger hatte bereits 1969 „David Clayton-Thomas!“ veröffentlicht, das in den USA bis auf Platz 159 kletterte. Sein erstes Post-Blood-Sweat-and-Tears-Album „David Clayton-Thomas“ schnitt schlechter ab und kam nicht über Platz 184 hinaus; die mehr als ein Dutzend Soloalben, die in seinem weiteren Leben folgten, hinterließen in den Charts kaum Spuren – wenngleich seine Single „Anytime … Babe“ von 1974 in Kanada ein kleiner Hit war.

Rückkehr und Vermächtnis

Glücklicherweise verhalf Clayton-Thomas‘ Rückkehr zu Blood, Sweat and Tears 1974 der Band wieder zu mittleren Chartpositionen, doch Columbia trennte sich von ihnen, nachdem „More Than Ever“ 1976 auf Platz 165 versickerte. Um diese Zeit begann die Band, unter dem Namen Blood, Sweat and Tears featuring David Clayton-Thomas aufzutreten, und spielte Residencies in Las Vegas. Zwei weitere Alben folgten, bevor die Band sich 1981 auflöste.

Clayton-Thomas behielt die Mitinhaberschaft am Bandnamen und am Katalog und war zwischenzeitlich im A&R-Bereich sowie als TV-Reporter tätig, während er seine Solokarriere fortführte. Zwischen 1984 und 2004 stand er bei verschiedenen Reunions von Blood, Sweat and Tears auf der Bühne. 2010 überstand er eine Herzoperation. Im selben Jahr erschien seine Autobiografie „Blood, Sweat, and Tears“.

Abseits des Showbusiness engagierte sich Clayton-Thomas für Peacebuilders Canada, eine Organisation, die gefährdeten Jugendlichen helfen will. Außerdem trat er bei Benefizveranstaltungen und Galas für ähnliche Zwecke auf.

Hinterbliebene und Gedenkkonzert

Clayton-Thomas hinterlässt seine Töchter Ashleigh Clayton-Thomas und Christine Graham. Ein Gedenkkonzert zugunsten von Peacebuilders Canada ist in Planung.

2013 schilderte Clayton-Thomas, wie es sich anfühlte, als er zum ersten Mal mit Blood, Sweat and Tears sang – wie ein Blitzschlag. „Wir dachten alle nur: heilige Scheiße, was für eine Band, und das wussten wir einfach“, sagte er gegenüber Rock Cellar. „Es war keine Arroganz. Es war einfach unglaubliches Selbstvertrauen. Und tatsächlich, etwa drei Wochen nachdem wir im Go Go aufgetreten waren – wir waren noch nicht mal im Studio –, standen schon tausend Leute den Bleecker Street runter Schlange, um in einen Club mit 200 Plätzen zu kommen.“