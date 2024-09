David Gilmour feiert überraschendes Live-Comeback mit seiner Tochter

David Gilmour, Gitarrist, Songschreiber und Sänger von Pink Floyd, hat am 9. September 2024 in der Neptune Live Music Bar in Hove, East Sussex, seinen ersten Live-Auftritt seit vier Jahren hingelegt. Zusammen mit seiner Tochter Romany Gilmour performte er den Pink-Floyd-Klassiker „Wish You Were Here“ bei einer Open-Mic-Nacht.

p

Romany Gilmour holt Vater David auf die Bühne

Dies war der erste öffentliche Auftritt Gilmours seit dem Tribute-Konzert für Fleetwood-Mac-Mitbegründer Peter Green im Jahr 2020. Seine Tochter Romany Gilmour, die als Sängerin und Harfenspielerin bekannt ist, trat an diesem Abend auf und lud ihren Vater spontan ein, auf die Bühne zu kommen und sie live zu begleiten.

In einem Video ist zu sehen, wie sie ihren Dad fragt, ob er mit ihr auftreten möchte, bevor die beiden gemeinsam das Stück „Wish You Were Here“ aus dem Jahr 1975 anspielen. Das Publikum im Pub war von diesem besonderen Moment sichtlich überrascht und begeistert.

Hier geht’s zur Mini-Show der Gilmours:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Mini-Auftritt war für Gilmour eine willkommene Gelegenheit, nach den gerade abgeschlossenen Proben für seine bevorstehende Tournee wieder live zu performen. Auf X schrieb er später, dass er den Abend sehr genossen habe. Auch die Neptune Live Music Bar bedankte sich auf Instagram bei David und Romany Gilmour für einen „elektrisierenden Abend“.

Neues Album „Luck and Strange“ ist ein Familienprojekt

Der überraschende Live-Moment kommt kurz nach der Veröffentlichung von Gilmours neuem Album „Luck and Strange“, seinem ersten Werk mit neuem Material seit neun Jahren. Die LP, die über fünf Monate in Brighton und London aufgenommen wurde, zeigt die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gilmour-Familie: Romany Gilmour übernahm den Leadgesang bei mehreren Songs, während Sohn Gabriel Gilmour Backing Vocals beisteuert. Und seine Frau Polly Samson, die als Autorin und Texterin aktiv ist, dokumentierte die Studioaufnahmen auf ihrem Instagram-Account.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Die Zusammenarbeit mit meiner Familie war eine große Freude“, sagte der Musiker in einer Pressemitteilung. „Romanys Stimme und ihr Harfenspiel haben der Musik eine neue Dimension verliehen, und es war eine großartige Erfahrung, kreative Regeln über Bord zu werfen und einfach das zu tun, worauf wir Lust hatten.“

David Gilmour wird im Rahmen der „Luck and Strange“-Tour auch in Los Angeles und New York auftreten. Nach den Proben in der Royal Albert Hall in London bereitet er sich nun auf die kommenden Konzerte vor, bei denen Fans auf eine Mischung aus neuen Songs und klassischen Pink-Floyd-Hits hoffen können.