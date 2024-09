David Gilmour: Richard Wright auf neuem Album zu hören

Pink-Floyd-Keyboarder Richard Wright ist seit vielen Jahren tot. Trotzdem ist er auf David Gilmours neuem Album zu hören.

Aufnahmen entstanden 2006

Richard Wrights Name in den Credits von „Luck And Strange“ dürfte Fans überraschen. Doch es ist kein Fehler: Der 2008 verstorbene Musiker ist wirklich Teil des Titeltracks des kommenden David-Gilmour-Albums. Sein ehemaliger Bandkollege nutzte eine alte Aufnahme für den Song.

Ein Vorgeschmack auf David Gilmours neues Album:

„Es ist ein seltsames Eingeständnis, Stücke zu verwenden, die vor über zwanzig Jahren aufgenommen wurden“, sagte der Gitarrist und Sänger im Gespräch mit „The Sun“. Er teilte, wie und wann die Aufnahmen entstanden: „Am Ende der ‚On An Island‘-Tour 2006 fand ich, dass wir so gut zusammenspielten, dass ich die Kernband in einer Scheune versammelt haben.“ Damit meinte er Richard Wright, Guy Pratt und Steve DiStanislao. Kalt soll es in der Scheune gewesen sein, so David Gilmour, aber auch produktiv.

David Gilmour und Co. schrieben „Luck and Strange“ in 15 Minuten

„Ich hatte ein kleines Riff und wir haben für 15 Minuten gejammt“, erklärte der langjährige Pink-Floyd-Musiker. „Das ist der Track, der zu ‚Luck And Strange‘ wurde. Alle Strophen, das Intro und das Ende sind in diesem Original-Take enthalten – keine Probe, keine Überlegungen vorab.“ So findet sich eben auch der damals anwesende Richard Wright in dem Song wieder. „Er hatte Herz und Seele“, erinnerte sich David Gilmour an Wright. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber er war ein wertvoller Partner.“ Gilmour hob Wright als „Unikat mit einem sehr einzigartigen Stil“ hervor.

„Luck and Strange“ ist David Gilmours fünftes Soloalbum. Es erscheint am kommenden Freitag, dem 6. September, als erstes Album des Musikers seit neun Jahren. Unterstützt wird die Veröffentlichung von einigen Auftritten in Rom sowie ausgewählten Shows in den USA – geplant sind Los Angeles und New York.