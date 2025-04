Shakira holt Nanny auf Bühne, die Piqué als Ehebrecher entlarvte

Lili Melgar spielt eine besondere Rolle im Leben von Shakira. Nun hat die Sängerin dem Kindermädchen eine große Ehre zuteil kommen lassen und sie bei der Performance ihres Songs „El Jefe“ während eines Konzerts in Mexiko City auf die Bühne geholt.

Die langjährige Nanny von Shakiras Söhnen ist die Person, die die Musikerin als erste auf die Untreue ihres Ex-Mannes aufmerksam machte. Pikant: Als der millionenschwere Fußball-Star darauf aufmerksam wurde, soll er Melgar ohne Abfindung entlassen haben. Nach der Scheidung stellte Shakira sie jedoch wieder ein.

Neben der selbstverständlichen Bezahlung für ihre Dienste bot sie ihr dann auch Teile der Tantiemen für den Song „El Jefe“ an. Das wäre dann eine Art Ersatz für die ausgebliebene Abfindung durch Piqué. Das Lied enthält saftige Details über das chaotische Ende der Beziehung des einstigen Traumpaars.

Shakira singt ehrlich über das Scheitern ihrer Ehe

„Lili Melgar, dieser Song ist für dich, weil dir keine Abfindung gezahlt wurde“, sagte Shakira gegen Ende des Stücks, das in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Sänger Jesús Ortiz Paz entstand.

Die brutale Enttäuschung in ihrem Privatleben ist längst zu einem eigenen Themenkomplex im Werk der 48-Jährigen geworden. Auch der Song „BZRP Music Session #53“ ist nichts anderes als eine scharfe Abrechnung mit dem Ex und eine Art Kampferklärung, sich nicht davon unterkriegen zu lassen („Women don’t cry anymore, they cash in“).

Während Shakira in Interviews nach wie vor hervorhebt, stärker aus der schwersten Krise ihres Lebens hervorgegangen zu sein, ist sie derzeit auf Stadion-Tour. Nach zahlreichen Auftritten in Mexiko ist nun Chile dran, bevor die Sängerin im Mai auch in Nordamerika auftritt. Schlagzeilen machte allerdings, dass Shakira mehrere Gigs absagen musste.

In Deutschland war die Sängerin übrigens zuletzt 2018 auf „El Dorado“-Tour zu erleben.