David Gilmour veröffentlicht „The Luck And Strange Concerts“

Wer nicht die Möglichkeit hatte, Dave Gilmour auf seiner Konzert-Reise zu seinem Solo-Album „Luck And Strange“ zu sehen, der bekommt nun mit der Live-Veröffentlichung „The Luck And Strange Concerts“ die Chance dazu.

Das Set enthält 23 Songs auf 4LPs oder 2CDs, die bei ausgewählten Shows der Tour aufgenommen wurden. Zu hören sind Solo-Tracks von Gilmours aktuellem Album, darunter „Between Two Points“ mit Romany Gilmour, und dazu natürlich auch Pink-Floyd-Klassiker wie „Sorrow“, „Breathe (In The Air)“, „Wish You Were Here“ und „Comfortably Numb“.

Die Super-Deluxe-Edition des Albums enthält alle Formate sowie ein 120-seitiges Hardcover-Buch mit dem Titel DAVID GILMOUR LUCK AND STRANGE LIVE mit Polly Samsons Fotos, die auf der Tour aufgenommen wurden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Tour begann mit zwei Warm-up-Konzerten im Brighton Centre, um dann mit sechs Abenden im Circus Maximus in Rom eindrucksvoll zu beginnen (festgehalten mit einem Konzertfilm, der auch in IMAX-Kinos zu sehen war). Danach ging es unter anderem weiter mit der Londoner Royal Albert Hall. Eines der Highlights der Tour war der Stopp in New York, wo der Musiker mit Band fünf Abende im Madison Square Garden gastierte.

„Live At The Circus Maximus, Rome“ wird ebenfalls am Freitag (17. Oktober) erscheinen und auf 2 Blu-Ray und 3 DVD-Sets mit ungesehenem Bonusmaterial und den kompletten „The Luck And Strange Concerts“ in 5.1 und Atmos (nur Blu-Ray) veröffentlicht.