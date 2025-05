The Who: Auftritt von 1971 erscheint als Live-Album

The Who: Pete Townshend denkt jeden Morgen an Suizid

The Whos Auftritt bei „Goodbye Summer: A Rock Concert“ kann nun wieder den Weg zu den Fans finden, denn Aufnahmen des Auftritts werden als Album veröffentlicht. „Live At The Oval 1971“ gibt es ab dem 22. August 2025 als 2-LP-Set, CD und als Digital-Version. Für Who-Ultras gibt es die Platte sogar als Teil eines Fanclub-Bundles.

Live-Performance der The-Who-Klassiker gibt es jetzt in guter Qualität

„Live At The Oval 1971“ ist die erste offizielle Aufzeichnung von The Whos Auftritt bei „Goodbye Summer: A Rock Concert“ zu Gunsten der Hungernothilfe. Die Band trat am 18. September 1971 bei dem Benefizkonzert als Headliner auf. Die Bandmitglieder Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon performten an dem Abend vor mehr als 35.000 Zuschauer:innen und spielten Klassiker wie „I Can’t Explain“, „Won’t Get Fooled Again“, „Pinball Wizard“ oder „My Generation“.

Hier die gesamte Titelliste des Live-Albums

So Glad To See Ya

Summertime Blues

My Wife

Love Ain’t For Keeping

I Can’t Explain

Substitute

Bargain

Behind Blue Eyes

Won’t Get Fooled Again

Baby Don’t You Do It

Pinball Wizard

See Me, Feel Me / Listening To You

My Generation

Naked Eye

Magic Bus

Bisher war die Show nur als Bootleg in schlechter Tonqualität erhältlich. Für die erscheinende Platte wurden die Aufnahmen der originalen analogen Mehrspurbänder neu abgemischt.