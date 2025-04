Yusuf/Cat Stevens: „Saturnight“ Live-Album wird veröffentlicht

Yusuf / Cat Stevens präsentiert „Take the World Apart“ und kündigt „King of a Land“ an

Am 2. Mai wird Yusuf/Cat Stevens’ Konzert-Album „Saturnight“ veröffentlicht. Wegen vertraglicher Beschränkungen erschien es bisher ausschließlich in Japan. 50 Jahre nach der Aufnahme ist es nun soweit: „Saturnight“ wird auch in Deutschland erhältlich sein.

Das Album wird digital und analog verfügbar sein

Das Album wird über Cat-O-Log Records/UMe auf CD und Vinyl veröffentlicht. Das Label wurde 2014 gegründet, um die umfangreiche Sammlung von Yusuf/Cat Stevens-Musikaufnahmen zu verwalten. Sein Sohn Yoriyos betreut die Sammlung.

Auch digital wird das Album zum Streaming und Download erhältlich sein.

Wenn man aber die Hardware haben möchte, gibt es folgendes: „Die CD erscheint in einem Digisleeve mit einem 16-seitigen Booklet, das Texte und neue rückblickende Erinnerungen von Bassist Bruce Lynch und Tourmanager Carl Miller bietet. Das Album wird auf schwarzem 140-Gramm-Vinyl erhältlich sein oder als limitierte 140-Gramm-Lava-Splatter-Vinyl Pressung, die es nur über ‚CatStevens.com‘, ‚The Circle‘ und ‚Sound of Vinyl‘ zu kaufen gibt. Beide Versionen sind zum ersten Mal in einer Klapphülle mit Linernotes verfügbar.“

Songs aus „Buddha And The Chocolate Box“ und mehr

Das Live-Album „Saturnight“ wurde am 22. Juni 1974 in der Sun Plaza Hall in Nakano, Tokio, während Cat Stevens’ internationaler Tournee aufgenommen. Seine „Bamboozle World Tour“ umfasste 50 Konzerte in Nordamerika, Europa, Australien und Japan, gespielt hatte er sein Album „Buddha And The Chocolate Box“. Zu den Songs gehören „Oh Very Young“, „A Bad Penny“ und „King Of Trees“.

Ein Vorgeschmack mit „King Of Trees“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music

Dazu gibt es einige seiner Songs, die Anfang der 70er Jahre Hits waren. Darunter „Wild World“, „Where Do The Children Play?“, „Hard Headed Woman“, „Father & Son” , „Peace Train” und „Bitterblue”.

Sein neues Musikvideo zu „Where Do The Children Play?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Außerdem ist seine Coverversion von Sam Cookes „Another Saturday Night“ dabei.

Kurz darauf konvertierte er zum Islam

Cat Stevens legte 1977 seinen Künstlernamen Cat Stevens ab, konvertierte zum Islam und nannte sich fortan Yusuf Islam. Vertraglich war er noch für ein weiteres Cat-Stevens-Album verpflichtet, dem er mit der Veröffentlichung von „Back To Earth“ (1978) nachging. Danach wandte er sich für viele Jahre von der Musikindustrie ab.

Seit den 90ern veröffentlicht der Sänger überwiegend Songs, deren Gewinn er dem Wiederaufbau von zerstörten Wohngegenden widmete. Darunter das Gruppenalbum „I Have No Cannons That Roar“ (1998) für Bosnien-Herzegowina und die Single „Indian Ocean“ (2005) für die Personen, deren Alltag vom Erdbeben im Indischen Ozean (2004) zerstört wurde.

Das Gruppenalbum „I Have No Cannons That Roar“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

An wen der Profit von der Veröffentlichung seines Live-Albums geht, ist unbekannt.