New York Dolls: David Johansen im Alter von 75 Jahren verstorben

David Johansen , Frontmann der New York Dolls und letztes noch lebendes Gründungsmitglied dieser bahnbrechenden Punkband, ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Der Tod des Sängers, der auch als „Buster Poindexter“ und als Schauspieler in Filmen wie Scrooged und Let It Ride auftrat, wurde am Samstag von einem Sprecher Johansens bestätigt. In einer Erklärung gegenüber Rolling Stone sagteer: „David Johansen starb am Freitagnachmittag zu Hause in New York City. Hand in Hand mit seiner Frau Mara Hennessey und seiner Tochter Leah. Umgeben von Musik, Blumen und Liebe. Er wurde 75 Jahre alt und starb nach fast einem Jahrzehnt Krankheit eines natürlichen Todes.“

Sturz im November

Johansens Tod ereignete sich weniger als einen Monat, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er an Krebs im vierten Stadium und einem Hirntumor litt. Und nach einem Sturz im November, bei dem er sich den Rücken an zwei Stellen gebrochen hatte, war er bettlägerig und handlungsunfähig. Johansens Familie richtete einen Fonds ein. Damit soll Geld für seine Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu gesammelt werden.

Der in New York City geborene Johansen war vor allem für seine Arbeit in der bahnbrechenden Punkband The New York Dolls bekannt. Mit der nahm er – während der ersten Phase der Band in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre – zwei einflussreiche Glam-Punk-Alben. 1973 New York Dolls und 1974 Too Much Too Soon. Wobei Johansen den Großteil der Alben zusammen mit dem Gitarristen Johnny Thunders schrieb, der der 1991 verstarb.

Nach der Auflösung der Band im Jahr 1975 startete Johansen eine Solokarriere. Die umfasste Alben unter seinem eigenen Namen und in den Achtzigern LPs seines Swing-Alter Egos Buster Poindexter. Darunter eine Interpretation des Calypso-Songs „Hot Hot Hot“, der für Johansen zu einem überraschenden Hit in den Hot 100 wurde.

Aufmerksamkeit Hollywoods

Johansens überlebensgroße Bühnenpersönlichkeit zog bald die Aufmerksamkeit Hollywoods auf sich. Nach seinem Schauspieldebüt in einer Folge von Miami Vice im Jahr 1985 wurde Johansen als Geist der vergangenen Weihnacht in der Bill-Murray-Komödie Scrooged besetzt. Dann als Priester in Married to the Mob, beide im Jahr 1988. Es folgten Rollen in Filmen wie Let It Ride (1989), in dem er Richard Dreyfuss‘ Kumpel in der Pferderenn-Komödie spielte. Schließlich Freejack, Tales From the Darkside: The Movie und Mr. Nanny.

Im Jahr 2004 schloss sich Johansen wieder mit den überlebenden Mitgliedern der New York Dolls zusammen. Die wiedervereinigte Band tourte durch die ganze Welt. Man nahm drei weitere Alben auf, bevor die Band sich 2011 stillschweigend auflöste. Nach dem Tod des Bassisten Arthur Kane im Jahr 2004 und des Gitarristen Sylvain Sylvain im Jahr 2021 war Johansen das letzte überlebende Mitglied der Originalband.

Im Jahr 2020 filmten die Regisseure Martin Scorsese und David Tedeschi Johansens Show im New Yorker Café Carlyle. Die bildete das Rückgrat ihres Dokumentarfilms „Personality Crisis: One Night Only“ aus dem Jahr 2022, der die Geschichte von Johansens Leben und Karriere nachzeichnet.