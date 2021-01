New York Dolls: Gitarrist Sylvain Sylvain im Alter von 69 Jahren gestorben

Am 13. Januar 2021 ist Sylvain Sylvain in Folge einer Krebserkrankung verstorben. Der Musiker, der die New York Dolls mitgründete und in der legendären Punk-Band als Songwriter und Gitarrist tätig war, wurde 69 Jahre alt.

Auf seiner Facebook-Seite wurde ein Statement zum Tod des Künstlers veröffentlicht. Darin heißt es: „Wie die meisten von euch wissen, hat Sylvain in den letzten zweieinhalb Jahren gegen den Krebs gekämpft. Und obwohl er sich tapfer schlug, ist er gestern an dieser Krankheit verstorben. Wir betrauern, ihn verloren zu haben, wissen aber, dass er nun endlich Frieden gefunden und keine Schmerzen mehr hat. Dreht seine Musik laut, zündet eine Kerze an, sprecht ein Gebet und lasst uns diese schöne Doll auf ihren Weg schicken.“

Empfehlung der Redaktion Legendäre Konzerte: James Brown live im Apollo in New York 1962

Sylvain Sylvain: Spenden finanzierten einen Teil seiner Krebsbehandlung

2019 hatte Sylvain Sylvain offenbart, dass er an Krebs erkrankt ist. Mit einer GoFundMe-Spendenkampagne wurde Geld gesammelt, damit der Künstler seine Behandlungskosten bezahlen konnte. Insgesamt kamen knapp 80.000 US-Dollar (umgerechnet 66.000 Euro) zusammen.

Zur Gründung der New York Dolls

Mit gebürtigem Namen hieß der aus Kairo stammende Musiker Sylvain Mizrahi. Nachdem seine Familie nach New York gezogen war, traf er dort auf Johnny Thunders, Arthur Kane, Jerry Nolan und David Johansen, mit denen er 1971 die New York Dolls gründete. 2011 erschien das fünfte und letzte Studioalbum „Dancing Backwards in Highheels“. Zudem war Sylvain Sylvain an zahlreichen anderen Bandprojekten beteiligt und veröffentlichte auch solo Musik.