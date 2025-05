Guns N‘ Roses huldigen David Johansen mit spektakulärem Live-Debüt

Vinyl: So verschicken Sie am sichersten und günstigsten LPs

Guns N‘ Roses kehrten am Dienstagabend für ein Konzert in der Etihad Arena nach Abu Dhabi zurück. Es war ihr vierter Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit 2017. Und sie stellten für diesen Anlass eine abwechslungsreiche Setlist zusammen und hatten einige Überraschungen parat. Die bemerkenswerteste davon kam gegen Ende des Abends, als sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte als Live-Act den 1974er Klassiker „Human Being“ von den New York Dolls spielten. (Sie erwähnten den Leadsänger der Dolls, David Johansen , nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass sein Tod im Februar sie dazu inspiriert hat.

„Human Being“ feiert Live-Debüt

Zuletzt spielten sie „Human Being“ während der Aufnahmen zu ihrer Cover-Sammlung „The Spaghetti Incident?“ aus dem Jahr 1993. Auf dem Album ist auch „You Can’t Put Your Arms Around a Memory“ von New York Dolls-Gitarrist Johnny Thunders zu hören. Duff McKagan singt die letzteren Songs. Und ist seit jeher ein Fan von Thunders und den Dolls.

Duff McKagan über die Stimme von Johnny Thunders

„Die Art, wie Johnny singt, ist einzigartig“, sagte McKagan 2021 gegenüber Kerrang! . „Es ist kratzig. Es ist blechern. Und es ist nicht die Art von Stimme, die man unbedingt wieder hören möchte. Und doch ist es genau das. Es ist perfekt. Und der Gitarrensound, den er aus seiner Les Paul Junior herausholt – und aus welchem Verstärker auch immer er gerade zur Hand hat – klingt ebenfalls perfekt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Besonders begeistert war er von seinem Soloalbum „So Alone“ aus dem Jahr 1978. „Die Punkrock-Szene war damals wirklich cool. Voller Freaks aller Couleur und jeder sexuellen Orientierung“, sagte er. „So Alone“ war für mich Teil dieser Erfahrung. Es bot ein emotionaleres Element in der Musik. Und war reflektierter. Es war voller Geschichten. Es war vielleicht das Äquivalent eines Bob-Dylan-Albums für meine Generation.“

McKagans Bandkollegen von Guns N‘ Roses teilen seine Liebe zu den Dolls. Aber sie haben ihre Musik selten bei Konzerten gespielt. Vor Donnerstagabend war der einzige Song der New York Dolls, der es in ein Guns N‘ Roses-Konzert geschafft hatte, am 13. Mai 2014, als Bassist Tommy Stinson den Dolls-Song „Chatterbox“ sang.

Weitere Setlist-Highlights aus Abu Dhabi

Das Live-Debüt von „Human Being“ war der bemerkenswerteste Moment der Show in Abu Dhabi. Aber sie spielten auch zum ersten Mal seit 2018 den „Appetite for Destruction“-Song „Used To Love Her“. Sie brachten zum ersten Mal in diesem Jahr „The General“ zum Besten. Und übergaben McKagan das Mikrofon für eine Coverversion von „Attitude“ von den Misfits.

Die Tournee wird am Freitagabend mit einem Konzert im Shekvetili Park in Shekvetili, Georgien, fortgesetzt. Sie endet am 31. Juli beim Wacken Open Air Festival in Wacken, Deutschland. Derzeit finden alle Konzerte außerhalb der Vereinigten Staaten statt.