David Lynchs Flop-Sitcom „On The Air“ im Stream sehen

Nach dem Tod von David Lynch gab es natürlich zurecht erneut viel Lob für die Einzigartigkeit von „Twin Peaks“. Die Mystery-Serie revolutionierte das Serienfernsehen und wurde zum Vorreiter für all die Qualitätsserien der letzten Jahre.

Der Regisseur brachte 1992 mit „Twin Peaks“-Co-Showrunner Mark Frost noch eine weitere Fernsehreihe heraus, die heute weitestgehend vergessen ist. Manche würden sagen: zurecht. „On The Air“ fiel bereits nach der Ausstrahlung der ersten Folgen vom 20. Juni bis 04. Juli bei ABC in den USA sowohl bei Publikum als auch Kritik völlig durch. Und das, obwohl die Drehbücher wie bei „Twin Peaks“ zum Teil von Robert Engels stammten und die Musik von Angelo Badalamenti kam. Vielleicht war es dann doch den Zuschauern nicht zu vermitteln, dass sich in jeder Episode alle Witze noch einmal wiederholten.

Von den sieben produzierten Episoden wurden im US-TV nur drei gezeigt. Immerhin gab es in anderen europäischen Ländern und auch Großbritannien alle Folgen zu sehen.

Worum ging es bei „On The Air?“

„On The Air“ spielt in den 1950er Jahren (jenes Jahrzehnt, das Lynch in vielen seinen Filmen mit fast schon mythologischer Energie spiegelte) und dreht sich um die chaotische Produktion einer fiktionalen Live-TV-Sendung namens „The Lester Guy Show“. Mehr noch als „Twin Peaks“ setzt die Serie auf absurden Humor und skurrile Charaktere, hat aber auch surreale Elemente.

Hauptrolle spielte Soap-Darsteller Ian Buchanan, der in „Twin Peaks“ als arroganter Modeberater Dick Tremayne ebenfalls eine komische Paraderolle hatte. Auch Miguel Ferrer, der in „Twin Peaks“ und später in „Twin Peaks – The Return“ als FBI-Agent Albert Rosenfield in Erscheinung trat, hatte eine Nebenrolle.

Für Die-Hard-Fans von David Lynch ist „On The Air“ ein großes Vergnügen, wenngleich die Serie nie den Eindruck macht, über das Anfangsstadium einer guten Idee hinausgekommen zu sein. Allerdings gibt es die TV-Reihe nicht auf DVD oder Blu-ray. Auch wird sie bei keinem Streamingdienst ausgestrahlt. Alle Episoden finden sich jedoch (im Original und mit japanischen Untertiteln) auf der Website des Internet-Archive.