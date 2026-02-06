Netflix-Serie von David Lynch wird doch noch veröffentlicht

David Lynchs unveröffentlichte Drehbücher für „Unrecorded Night“, eine Miniserie, die er in den letzten Jahren seines Lebens entwickelt hatte, könnten nun doch noch das Licht der Welt erblicken. Die Tochter des verstorbenen Filmemachers, Jennifer, schrieb auf Reddit, dass sie und ihre Geschwister darüber nachdenken, sie komplett zu veröffentlichen.

„Die Drehbücher zu ‚Unrecorded Night‘ werden wahrscheinlich von mir und meinen Geschwistern herausgebracht werden, um denjenigen, die sich schon darauf gefreut haben, glücklich zu machen“, schrieb sie.

Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass die Familie Lynch die Materialien für ein nicht realisiertes Projekt in die Welt bringen wollen, und das ist es auch. Als ROLLING STONE Lynch 2018 fragte, ob er weiterhin an etwas in der Art von „Twin Peaks: The Return“ arbeiten würde, antwortete er knapp: „Darüber spreche ich nicht.“ Warum also jetzt?

Familie Lynch will Netz-Piraten zuvorkommen

„Ich bitte alle, auf diese Veröffentlichung zu warten und nicht nach wahrscheinlich nicht autorisierten Versionen zu suchen, die das wunderschöne Werk meines Vaters beschmutzen würden“, schrieb Jennifer in ihrer Reddit-Notiz. „Wie viele Millionen Menschen sind wir große Fans der Arbeit unseres Vaters und möchten, dass sie auf jede erdenkliche Weise geteilt und gefeiert wird. Wir wissen, dass es einen Bedarf gibt, und wir fühlen uns verpflichtet, das Vermächtnis meines Vaters so gut wie möglich zu erfüllen.“

Diese Bemerkungen richten sich eindeutig an Raubkopierer und Internet-Schurken, die sich möglicherweise eine Kopie des Drehbuchs geschnappt haben, das im Umlauf ist.

Was über den Inhalt von „Unrecorded Night“ bekannt ist, ist, dass es Teil von Lynchs „L.A.-Kanon“ (wie „Mulholland Drive“) sein soll, also eine Kombination aus Mystery und Old Hollywood, so Kameramann Peter Deming. Lynch hoffte angeblich, dass Naomi Watts, Laura Dern und Kyle MacLachlan in dem Werk mitspielen würden, zusammen mit Toby Jones in der Hauptrolle.

Worum geht es bei „Unrecorded Night“?

„Wir haben mit der Vorproduktion kurz vor dem Ausbruch von Covid begonnen, und dann wurden wir ausgebremst“, sagte Produzentin Sabrina Sutherland gegenüber „Boston Hassle“. „Und dann haben wir weitergearbeitet, David hat bis zu seinem Tod am Drehbuch gefeilt. Wir wollten uns eigentlich noch am folgenden Dienstag, treffen, aber er ist am Donnerstag der Woche zuvor verstorben. Das war sehr enttäuschend. Wir wollten uns bald mit Netflix zusammensetzen. Ich hatte sie bereits kontaktiert, um ihnen mitzuteilen, dass wir ein Projekt für sie hätten.“

Sie fügte hinzu, dass die Miniserie, die „ein riesiges, episches Werk“ mit 20 bis 25 Episoden werden sollte, einzigartig gewesen wäre. „Es war eine völlig andere Geschichte, aber sie wäre sehr interessant gewesen“, sagte sie.

Letztes Jahr wurde eine Sammlung von Lynchs Drehbüchern, darunter das nicht produzierte „Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence“, bei einer Auktion für 150.000 Dollar verkauft. Lynch hatte irgendwann in den späten Siebzigern mit der Arbeit an diesem Drehbuch begonnen, das unter Cineasten selbst zu einem Mythos geworden ist.