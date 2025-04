David Thomas, Frontmann von Pere Ubu, im Alter von 71 Jahren verstorben

David Thomas, Sänger der experimentellen Post-Punk-Band Pere Ubu, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Der einflussreiche Musiker, der auch mit Rocket From The Tombs spielte und zahlreiche Solo-Projekte realisierte, starb am 23. April in seinem Wohnort Brighton & Hove (UK) nach langer Krankheit – wie auf der offiziellen Facebook-Seite der Band bekanntgegeben wurde.

Seine Ehefrau und seine jüngste Stieftochter waren in seinen letzten Stunden bei ihm. Laut Statement hörte er beim Einschlafen MC5 im Radio. Mit dem Wunsch, später auf seiner Farm in Pennsylvania „in die Scheune geworfen“ zu werden. So, wie er es humorvoll formulierte.

Ein Leben für die Avantgarde: David Thomas und Pere Ubu

Geboren 1953 in Florida, lebte Thomas seit vielen Jahren in Großbritannien. Er war das einzige durchgehend aktive Gründungsmitglied von Pere Ubu, die 1975 in Cleveland, Ohio gegründet wurden und mit ihrem Sound zwischen Punk, Avantgarde und Art-Rock ganze Generationen prägten.

Die Band befand sich aktuell im Aufnahmeprozess eines neuen Albums, das laut Mitteilung Thomas‘ letztes Werk sein sollte. Das Material soll posthum fertiggestellt und veröffentlicht werden.

„Neben der Musik verfügte David, dass auch die Archivierung von Live-Mitschnitten auf Bandcamp fortgeführt werden soll“, heißt es weiter. „Seine Autobiografie war fast abgeschlossen. Auch diese werden wir in seinem Sinne fertigstellen.“

Auch Pere Ubus Patreon-Seite wird als Community-Plattform weiterbestehen und künftig von Communex betreut.

Einzigartige Stimme, bleibender Einfluss

David Thomas galt als einer der einflussreichsten Künstler des experimentellen Rock. Mit seiner Bühnenshow, die zwischen bizarr, poetisch und packend changierte, wurde er zur Legende. Zitate aus der Musikszene zeigen die tiefe Wertschätzung.

Cherry Red Records: „Ein wahrer Avantgarde-Pionier, dessen Kunst die Grenzen des Post-Punk verschoben hat.“

John Robb (Louder Than War): „Seine Stimme – zugleich verstörend und poetisch – war einzigartig.“

Tongue Master Records: „Ein bahnbrechender Künstler von bleibendem Einfluss.“

Ein Fan brachte es schlicht auf den Punkt: „Ein Gigant des musikalischen Kosmos – stets einzigartig.“

Letztes Album 2023, letzter Auftritt in Italien

Das letzte Studioalbum von Pere Ubu, „Trouble On Big Beat Street“, erschien 2023. Ihren letzten Live-Auftritt spielte die Band im Juli desselben Jahres in Pisa, Italien. Bereits 2017 hatte die Gruppe aus gesundheitlichen Gründen einige US-Termine abgesagt.

David Thomas verabschiedete sich von der Welt mit den Worten, die ihn am besten beschreiben:

„My name is David Fucking Thomas… and I’m the lead singer of the best fucking rock and roll band in the world.“