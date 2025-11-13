Berührende Bowie-Ausstellung kommt nach München

Vom 18. November 2025 bis 28. Februar 2026 zeigt der Pineapple Park in der Alten Paketposthalle München die Ausstellung „A Day With David Bowie“ – eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien der österreichischen Fotografin Christine de Grancy, die den Musiker im Jahr 1994 einen Tag lang begleitete. Die Aufnahmen, nie öffentlich gezeigt, eröffnen einen seltenen, intimen Blick auf den Menschen hinter der Kunstfigur.

De Grancy traf Bowie im Art Brut Center Gugging, einem Ort, der für seine Nähe zur Außenseiterkunst berühmt ist. Dort begegnete sie nicht dem Pop-Chamäleon, sondern einem nachdenklichen, beinahe stillen Beobachter. Die Fotos zeigen Bowie nicht als Performer, sondern als Zuhörer.

Der Besuch in Gugging inspirierte Bowie später zu seinem Album „Outside“ (1995), einer düsteren Auseinandersetzung mit Kunst, Identität und Verfall. Dass die Aufnahmen nun in München zu sehen sind, verleiht ihnen den Charakter eines stillen Nachhalls. Es ist das Porträt eines Musikers in der Schwebe zwischen den Welten.

Die 2025 verstorbene Christine de Grancy (geboren in Graz) war bekannt für ihre humanistische Fotografie, in der sie mit Empathie und Präzision Menschen in ihren Lebensräumen porträtierte. Ihre Arbeiten – von Schauspielerinnen am Burgtheater bis zu iranischen Nomaden – erzählen von Würde, Verletzlichkeit und Nähe.

De Grancy verstand Fotografie als Form des Zuhörens. In den Bildern aus Gugging begegnen sich zwei verwandte Künstlergeister.

Tickets für Ausstellung in München

„A Day With David Bowie“ wurde im Frühjahr 2025 erstmals im Santa Monica Arts Museum in Los Angeles gezeigt und dort aufgrund der großen Resonanz verlängert. Die Münchner Schau präsentiert nun die vollständige Serie in ihrer europäischen Premiere.

Tickets sind ab sofort bei Reservix erhältlich. Die Preise liegen zwischen 16 und 19 Euro für Erwachsene und 9 bis 12 Euro für Kinder; zusätzlich gibt es Flex- und Familientickets.