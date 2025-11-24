Deftones in der Berliner Wuhlheide: Jetzt Tickets sichern
Deftones spielen am 18. August 2026 ein exklusives Open-Air in der Parkbühne Wuhlheide Berlin – zusätzlicher Termin zur Februar-Tour.
Die Deftones kommen am 18. August 2026 für ein Headline-Konzert auf die Parkbühne Wuhlheide Berlin. Ab Februar touren sie hierzulande bereits durch die Hallen – im Sommer ist dann Open Air angesagt. „Im Gepäck“: Ihr Album „Private Music“.
Der Vorverkauf startet am Freitag, 28. November 2025 um 11:00 Uhr.
18.08.2026 – (DE) Berlin, Parkbühne Wuhlheide
Deftones live 2026:
- 01.02.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena
- 03.02.2026 – (DE) München, Zenith (ausverkauft)
- 06.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)
- 07.02.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle (ausverkauft)
- 09.02.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 18.08.2026 – (DE) Berlin, Parkbühne Wuhlheide
Wir berichteten zuletzt im Juli über die Deftones:
Heimkehr und Zusammenarbeit mit Nick Raskulinecz
Das Artwork des kommenden Albums „Private Music“ von Deftones zeigt einen hellgrünen Hintergrund, über den eine weiße Schlange kriecht. Die Band veröffentlichte außerdem die Tracklist mit elf Songs für Private Music, darunter Titel wie „souvenir“, „cut hands“, „metal dream“ und „departing the body“.
Das Album stellt eine Art Heimkehr für die Bandmitglieder Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham und Frank Delgado dar, die das Projekt gemeinsam mit Nick Raskulinecz in Malibu, Joshua Tree sowie Nashville produzierten. Raskulinecz arbeitete bereits 2010 bei Diamond Eyes und 2012 bei Koi No Yokan mit der Band zusammen.
Die Veröffentlichung des Albums wird mit einer Show am Abend des 22. August in Vancouver gefeiert, bevor Stationen in Städten wie Minneapolis, Buffalo, Toronto, Cleveland, Baltimore, St. Louis, Denver, Louisville und Sacramento folgen – im Rahmen ihrer eigenen Tour sowie Festivalauftritte. Für ihre eigenen Konzerte nehmen Deftones die Bands Phantogram und Idles mit auf Tour.
Rückblick auf „Ohms“ und neue Songs
Das letzte Album von Deftones, „Ohms“, erschien im September 2020. Auf diesem finden sich Songs wie „Genesis“, „The Spell of Mathematics“ und „Ceremony“. Nach der Covid-19-Pandemie ging die Band 2021 mit diesem Album auf Tour.
Tracklist von Private Music
- „my mind is a mountain“
- „locked club“
- „ecdysis“
- „infinite source“
- „souvenir“
- „cXz“
- „i think about you all the time“
- „milk of the madonna“
- „cut hands“
- „metal dream“
- „departing the body“