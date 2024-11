„Deliver Me From Nowhere“: Bruce Springsteen überrascht mit Besuch am Set

Derzeit laufen die Dreharbeiten auf dem „Deliver Me From Nowhere“-Set auf Hochtouren. Denn das Springsteen-Biopic soll bereits 2025 auf der großen Leinwand erscheinen. Berichten zufolge wurde Jeremy Allen White nun vom Boss, Bruce Springsteen, höchstpersönlich besucht.

Fotoaufnahmen zeigen Springsteen bei seinem Besuch

Am Montag, dem 4. November fand der Dreh in „John’s Midtown Taverne“ in Bayonne, New Jersey, statt. Laut „TMZ“ gab es hier für White eine große Umarmung von dem Musiker. Auf den Bildern der Fotoagentur Backgrid sieht man die beiden plaudern. Springsteen beäugt die Film-Verkörperung seines jüngeren Ichs, während White über den Besuch erfreut zu sein scheint.

Angeblich handelte es sich hier auch nicht um den ersten Kulissen-Besuch des 75-Jährigen. So sei er bereits am Freitag (1. November) in Rockaway (New Jersey) vorbeigekommen und habe dort den Schauspieler Stephen Graham besucht. Dieser spielt die Rolle seines Vaters, Douglas Springsteen.

Eine Geschichte über das Album „Nebraska“

Das Biopic handelt von Bruce Springsteen und der Entstehungsgeschichte seines sechsten Studio-Albums „Nebraska“, welches 1982 veröffentlicht wurde. Das Werk beruht auf Warren Zanes Biografie „Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska“ aus dem Jahr 2023. Regie und Drehbuch übernahm der 54-jährige Scott Cooper, der für seinen Streifen „Crazy Heart“ (2009) mit Jeff Bridges bekannt ist.

Zu dem Projekt sagte er: „Bruce Springsteens ‚Nebraska‘ hat meine künstlerische Vision tiefgreifend geprägt. Die rohe, ungeschminkte Darstellung der Prüfungen und der Unverwüstlichkeit des Lebens auf dem Album berührt mich zutiefst. Unser Film zielt darauf ab, diesen Geist einzufangen und Warrens fesselnde Erzählung von Bruce’ Leben mit Authentizität und Hoffnung auf die Leinwand zu bringen, um Bruce’ Vermächtnis in einem transformativen Filmerlebnis zu ehren.“

White bekannt aus „The Bear“

Was White angeht, so er erlebt dieser einen regelrechten Karriere-Boost, gerade durch die Dramedy-Serie „The Bear“, in der er den Koch Carmen „Carey“ Berzatto spielt. Zwei Jahre in Folge erhielt der 33-Jährige somit den Golden Globe in der Kategorie „Bester Serien-Hauptdarsteller in einer Comedyserie“.