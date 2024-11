Bruce Springsteen mit letztem Wahlkampf-Angriff gegen Trump

Mit einem Last-Minute-Werbespot versucht Bruce Springsteen Wähler davon zu überzeugen, dass Kamala Harris die richtige Person für das höchste politische Amt in den USA ist.

Am Freitag (1. November) teilte der Boss ein kurzes Video, das seinen Auftritt Ende Oktober bei einer Kundgebung für die amtierende Vizepräsidenten und demokratischen Präsidentschaftskandidaten im Liacouras Center der Temple University in Philadelphia zeigt.

Dem Clip gab Springsteen den Titel „Hopes and Dreams“ (eine Anspielung auf seinen Song „Land of Hope and Dreams“). Er kritisiert darin Donald Trump und erklärt, warum die Amerikaner Harris und Halz am Wahltag am kommenden Dienstag (05. November) unterstützen sollten.

„Ich will einen Präsidenten, der die Verfassung ehrt“

Springsteen: „Bei dieser Wahl geht es um eine Gruppe von Leuten, die unseren American Way of Life grundlegend untergraben wollen. Donald Trump versteht dieses Land und seine Geschichte oder was es bedeutet, zutiefst amerikanisch zu sein, nicht. Ich will einen Präsidenten, der die Verfassung ehrt, der unsere großartige Demokratie schützen und leiten will, der an die Rechtsstaatlichkeit und die friedliche Übertragung von Macht glaubt, der für die Rechte der Frauen und das Recht der Frau auf Wahlfreiheit kämpfen wird und der eine Mittelklassewirtschaft unterstützt, die allen unseren Bürgern dient.“

Dann folgte seine Wahlempfehlung: „Es gibt nur eine Kandidatin, der diese Prinzipien am Herzen liegen, und das ist Kamala Harris. Deshalb werde ich am 5. November meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich fordere alle, die an den American Way glauben, auf, sich mir anzuschließen.“

Bruce Springsteen bezeichnet Donald Trump als Aufrührer

Das Votum für die Demokraten ist keine Überraschung. Bruce Springsteen unterstützt seit Jahrzehnten die Anliegen der Partei. Zuletzt griff er bei der Bewertung von Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner, zu drastischen Worten und bezeichnete den Milliardär als „psychisch krank“. „Er ist ein Aufrührer“, verdeutlichte der Sänger. „Wissen Sie, er hat einen Putsch gegen die Regierung der Vereinigten Staaten angeführt, also sollte man ihn auf keinen Fall in die Nähe des Präsidentenamtes lassen.“ In der Vergangenheit nannte Springsteen den Ex-Präsidenten auch schon als „Tyrann“.

Augenblicke vor der Eröffnung der Wahllokale prognostizieren Demoskopen eine äußerst knappe Entscheidung zwischen Harris/Walz und Trump/Vance.