Who you gonna call? Bruce Springsteen! Bei einem Konzert in Montreal, Kanada, hat der Boss am Donnerstagabend (31. Oktober) eine Coverversion des „Ghostbusters“-Titelstücks gespielt. Zusammen mit seiner E Street Band trat er am Halloween-Abend im Centre Bell auf.

GhostBOSSters

In Fan-Videos ist zu sehen, wie der 75-Jährige den Film-Soundtrack auf der in lila Lichtern getauchten Bühne rockt. Dem Anlass entsprechend verkleidet war er selbst allerdings nicht. Mit einem Call-and-Response-Gesang animierte er seine Fans zum Mitmachen. Springsteen, in schwarzer Weste, mit Gitarre um den Hals, rief: „Who you gonna call?“ – und das Publikum antwortete ihm: „Ghostbusters!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Originalsong von Ray Parker Junior wurde Mitte der 1980er zu einem riesigen Erfolg. 1985 war er für einen Oscar nominiert. Als der Song auf Platz eins der Billboard-Charts kletterte, befand sich Springsteens „Dancing in the Dark“ ebenfalls in den Top-10 – allerdings auf Platz sieben.

Gruselfaktor Donald Trump

Mit dem Auftakt in Montreal beginnt jetzt in Kanada eine Reihe von Konzerten des Rockers aus New Jersey. Wenige Tage zuvor hatte er Auftritte auf Wahlkampfveranstaltungen von Kandidatin Kamala Harris in Atlanta und Philadelphia gespielt.

Bruce Springsteen hatte zudem in einem eindringlichen Video-Statement seine Unterstützung für die Demokraten bekannt gegeben und mehrfach vor einer Wiederwahl Donald Trumps gewarnt. Zuletzt bezeichnete er ihn als den „gefährlichsten Präsidentschaftskandidaten“, seit er denken könne. Vor einigen Tagen titulierte er ihn gar als „psychisch krank.“