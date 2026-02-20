Demokraten lassen sich von Bill Clinton scheiden

Wenn man lange genug über einen großen Politiker schreibt, gelangt man zwangsläufig zu einem Moment, der sich wie ein passender Epilog der Geschichte anfühlt. Ich denke an Ted Kennedy, der sich nach einer Gehirnoperation noch einmal aufraffte, um 2008 eine letzte mitreißende Parteitagsrede zu halten. Oder an einen sterbenden John McCain, der im Senat mit trotzigem Daumen nach unten abstimmte. Oder vielleicht an Rudy Giuliani, der einen letzten peinlichen Monolog hielt, während ihm Haarfärbemittel über das Gesicht lief.

Ein letzter Auftritt im Kapitol

So könnte es auch sein, wenn Bill Clinton, vom Alter gebremst und geschrumpft, nächste Woche ins Kapitol zurückkehrt, um in der als Epstein-Untersuchung bekannten Kongressfarce auszusagen. Der Mann, der sich dem Land einst vorstellte, indem er in „60 Minutes“ eine Affäre abstritt — der als Präsident Vorwürfe erzwungener Oralsexpraktiken und Sex mit einer Praktikantin überstand — wird sich einer letzten demütigenden Befragung stellen.

Clinton mag nicht mehr der Meister des Ausweichens sein, der seine Verhörer einst über die Bedeutung des Wortes „ist“ belehrte, aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen; der Mann könnte im Koma liegen und hätte vermutlich immer noch genug Kraft, um James Comer und diese anderen Republikaner auszumanövrieren, die nun wirklich nicht die Türen von MENSA einrennen.

Zu diesem Zeitpunkt hat Clinton etwas Seltenes vollbracht, wenn auch nicht völlig Ungehörtes in den Annalen der Präsidentschaft: Er ist heute weniger beliebt als vor einem Vierteljahrhundert, als er das Amt verließ. So läuft das normalerweise nicht. Richard Nixon wurde in den Jahrzehnten nach seinem demütigenden Rücktritt rehabilitiert. Ronald Reagan wurde nahezu vergöttlicht. Jimmy Carter und George H.W. Bush, beide nach nur einer erfolglosen Amtszeit abgewählt, lebten lange genug, um moralischen Mut und Staatskunst zu verkörpern.

Sinkende Beliebtheit

Clinton hingegen verließ das Amt mit persönlichen Zustimmungswerten von deutlich über 60 Prozent. (Donald Trump kann davon nur träumen.) Bemerkenswert ist, dass die ersten und nachhaltigsten Bücher über seine Präsidentschaft kurz darauf — von zwei außerordentlich talentierten Kollegen von mir, John Harris und Joe Klein — jeweils „The Survivor“ und „The Natural“ hießen. Als Rohfassungen der Geschichte ist das ein ziemlich guter Anfang. Und doch sahen laut einer „Economist“-YouGov-Umfrage vom vergangenen Jahr nur noch etwa 44 Prozent der Amerikaner Clinton positiv.

Die linke Verachtung für die Clintons ist im vergangenen Jahrzehnt lauter geworden, doch ihren öffentlichen Wendepunkt erreichte sie erst letzten Monat, als neun Demokraten in Comers Ausschuss dafür stimmten, eine Vorladung gegen den ehemaligen Präsidenten durchzusetzen und ihn ins Gefängnis zu schicken, falls er nicht kooperiere — eine Massenabwanderung, die praktisch jeden in Clintons Umfeld schockierte. Wahrscheinlich glaubten die Demokraten im Ausschuss nicht, dass Clinton allzu viel zu verantworten habe.

Vielmehr möchten sie die Option haben, Trump nach dessen Ausscheiden aus dem Amt vor denselben Ausschuss zu zitieren, und Clinton ein Messer in die Rippen zu stoßen erschien nicht länger als unangemessener Preis.

Eine langsame Scheidung

Ehen zerbrechen langsam und aus Gründen, die sich schwer entwirren lassen, und die Zeitlupenscheidung zwischen Clinton und der Linken bildet da keine Ausnahme. Sie beginnt mit der Tatsache, dass diese Ehe von Anfang an eine Zweckgemeinschaft war. Demokraten, geprägt von den Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte des 20. Jahrhunderts, nahmen Clintons „New Democrat“-Pragmatismus nie wirklich als intellektuelles Argument ernst. Sie tolerierten, gerade eben, seine Reformagenda, weil sie darin einen Weg zum Wahlsieg sahen — etwas, das ihnen in drei aufeinanderfolgenden Präsidentschaftswahlen vor seinem Auftreten nicht gelungen war.

Doch selbst Clinton würde vermutlich einräumen, dass einige seiner politischen Entscheidungen nicht besonders gut gealtert sind. Mit den Jahrzehnten wirkte das ökonomische Wagnis von Freihandel, Wall Street und digitalen Start-ups immer mehr wie eine verlorene Wette, ausgezahlt in schwindelerregender Ungleichheit und gesellschaftlicher Zerrüttung. Die Gründe dafür waren komplex und werden noch lange diskutiert werden, aber es ist schwer, der Linken zu verübeln, sich ein wenig verraten zu fühlen.

Kein Abgang von der Bühne

Und anders als andere Ex-Präsidenten hatte Clinton nie die Möglichkeit, einfach zu verschwinden und sich vermissen zu lassen. Er war mit einer Frau verheiratet, die ebenfalls Präsidentin werden wollte und mehr als genug Gründe hatte, ihre eigenen Ambitionen in den Vordergrund zu stellen. Fünfzehn Jahre nach seinem Ausscheiden blieb Bill in einer Art langem, stimmlosen Fegefeuer hängen — zu sichtbar, um vergessen zu werden, und doch zu sehr an den Rand gedrängt, um sein eigenes Vermächtnis zu verteidigen. (Während der demokratischen Vorwahlen 2008, nachdem Clinton persönlich zugestimmt hatte, mir ein Interview über sein Vermächtnis zu geben, schritten Hillarys Mitarbeiter ein und unterbanden es.)

Hinzu kam die allgemeine Müdigkeit unter jüngeren Demokraten gegenüber all jenen Boomern, die einst so viel von Generationswechsel gesprochen hatten, im Alter jedoch entschlossen schienen, an der Macht festzuhalten — selbst wenn sie dafür kryogenisch eingefroren werden müssten. Diese Müdigkeit schlug in Wut um, nachdem Joe Biden auf einer Debattenbühne in Atlanta implodierte, doch nicht Biden verkörperte für Demokraten am stärksten das Schreckbild selbstbezogener Großeltern — es waren stets Bill und Hillary.

Scham als Auslöser

Doch selbst bei all den Enttäuschungen und Differenzen des vergangenen Vierteljahrhunderts war es nicht Zorn, der die Demokraten in Washington schließlich mit Clinton brechen ließ. Es war nicht Groll oder Erschöpfung oder Ungeduld. Es war eine andere Emotion, die viel zu lange unter der Oberfläche brodelte: Scham.

Denn auf einer gewissen Ebene wussten die Demokraten immer, dass das Entgegenkommen gegenüber Clinton einen moralischen Preis hatte. Sie machten Witze über „Bimbos“ und das „Reißverschlussproblem“, doch es blieb bei Witzen.

Sie hielten an einer intellektuellen Verrenkung fest, die es ihnen erlaubte, die öffentliche Figur vom privaten Mann zu trennen. Clinton, so argumentierten sie, sei ein großer Politiker und bestenfalls ein ordentlicher Präsident. Dass der Mann, den sie augenzwinkernd „the big dog“ nannten, womöglich auch ein Wüstling war, sei unerheblich — es sei denn, man sei ein Moralapostel wie Ken Starr.

#MeToo und die Folgen

Dann kam 2017 und der Aufstieg von „#MeToo“ — der Bruch eines gesellschaftlichen Damms. Plötzlich zog die Linke eine klare Linie zwischen bloßer Promiskuität einerseits und der seriellen Ausbeutung von Frauen andererseits. Plötzlich erklärten Demokraten, man müsse den Anklägerinnen glauben — mit oder ohne Beweise.

In diesem Moment reagierten demokratische Führungspersonen und Aktivisten mit einer Salve moralischer Selbstgewissheit und verbannten Politiker wie Al Franken, John Conyers und Andrew Cuomo — allesamt rasch im Gerichtshof von Twitter verurteilt. (Im Fall Franken bestand das Vergehen darin, Menschen falsch zu umarmen.)

Doch tief im Inneren mussten sie gewusst haben, wie hohl all die selbstzufriedene Pose klang. In stillen Momenten beim exzessiven Schauen von Rachel Maddow oder auf dem Laufband im Fitnessraum des Repräsentantenhauses dürfte ihnen bewusst geworden sein, dass sie nicht nur ähnliches Verhalten bei Clinton jahrelang toleriert hatten, sondern auch eine regelrechte Industrie daraus gemacht hatten, die Frauen herabzusetzen, die ihm im Weg standen. Jahre gequälter Rationalisierung hatten am Ende eine Partei von Heuchlern hervorgebracht.

Das Erbe der Affäre Epstein

Es ist dieses gärende Schuldgefühl, mehr als alles andere, das die schmutzige Epstein-Affäre wieder an die ölige Oberfläche gespült hat. In diesem Fall scheint das Schlimmste, was man Clinton bislang nachweisen konnte, zu sein, dass er sich mit widerwärtigen Menschen umgab, die ihn anhimmelten — keine wirkliche Neuigkeit. Doch der Aufruhr um Clintons Verbindung zu Epstein gab Demokraten endlich die Gelegenheit, sich von dunkleren Flecken reinzuwaschen. Moralischen Mut findet man offenbar leichter, wenn der Mann, den man all die Jahre gefeiert hat, seinen Zenit überschritten hat und politisch bedeutungslos geworden ist.

Das ist in Ordnung. In der Politik schuldet niemand jemandem lebenslange Loyalität. Doch bevor Demokraten in Washington Bill Clinton wie einen alten Kunstleder-Sessel vor die Tür setzen, möchte ich sie an zwei Dinge erinnern.

Zwei Erinnerungen

Erstens: Niemand zwang sie, all die Jahre zu Clinton zu stehen, obwohl sie um die komplexe Natur des Mannes wussten. Ebenso wenig zwang sie jemand, Hillary zweimal zu seiner Nachfolgerin zu salben — trotz fehlenden natürlichen politischen Talents — und beide Clintons ein Jahrzehnt zu lange im Rampenlicht zu halten. Wenn Demokraten das Gefühl haben, diese Wiederholung zu oft gesehen zu haben, dann deshalb, weil sie sich nie von der langlebigsten Seifenoper der Politik lösen konnten.

Zweitens: So sehr Demokraten Clinton jetzt auch abstoßen möchten — ihre Partei stünde womöglich anders da, hätten sie von Anfang an auf ihn gehört.

Er war in vielerlei Hinsicht der erste Präsident des 21. Jahrhunderts, konfrontiert mit tektonischen Verschiebungen, auf die niemand eine klare Antwort hatte: industrieller Zusammenbruch, Globalisierung, der Mikrochip. Und eines der Dinge, die Clinton der Linken damals immer wieder sagte, war, dass man nicht einfach ein ausuferndes Regierungsmodell des 20. Jahrhunderts weiter verteidigen und ausbauen könne; man müsse das Geschaffene reformieren. Denn andernfalls werde die Öffentlichkeit weiter das Vertrauen verlieren — und irgendwann werde jemand kommen, um das Ganze niederzureißen.

Clinton war wahrscheinlich nicht der tugendhafteste Mann, der in der modernen Zeit das Präsidentenamt bekleidete. Aber womöglich war er der weitsichtigste.