Epsteins Aufstieg zur Macht: Ist der Mogul hinter „Victoria’s Secret“ dafür verantwortlich?

Einzelhandelsmilliardär Les Wexner, Gründer von L Brands, zu dem Unternehmen wie „Victoria’s Secret“ und „Abercrombie & Fitch“ gehörten, sagte am Mittwoch vor dem Ausschuss für Aufsicht des Repräsentantenhauses zu seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein aus und erklärte, er sei „von einem Betrüger von Weltklasse getäuscht“ worden.

Wexner war einer der wohlhabendsten und angesehensten Kunden des Sexualstraftäters und ist seit den 1980er-Jahren mit ihm verbunden. Ghislaine Maxwell beschrieb Wexner als Epsteins „engsten Freund“ in den 1990er-Jahren. Wexners Name taucht mehr als 1.000-mal in den Epstein-Akten auf.

Wexner sagte demokratischen Kongressmitgliedern am Mittwoch, er sei weder vom FBI noch vom Justizministerium zu Epsteins Verbrechen kontaktiert worden. (Kein republikanisches Ausschussmitglied erschien zur Anhörung, die in New Albany, Ohio, auf Wexners Anwesen stattfand.)

Wexners Stellungnahme vor dem Kongress

In einer vor seiner Aussage beim Kongress eingereichten und an die Medien veröffentlichten Erklärung erklärte Wexner, er wolle die Sachlage hinsichtlich seiner Beziehung zu Epstein richtigstellen. „Ich war naiv, töricht und leichtgläubig, Jeffrey Epstein zu vertrauen“, sagte der 88-Jährige, nannte Epstein einen „Betrüger“ und erklärte, er habe „vor fast 20 Jahren vollständig und unwiderruflich die Beziehungen zu Epstein abgebrochen“.

Er sagte, Epstein habe „eine Aura der Legitimität“ kultiviert und gleichzeitig ein Doppelleben voller unvorstellbarer Verbrechen geführt, die er „mit größter Sorgfalt und vollständig“ vor Wexner verborgen habe. Wexner erklärte, Epstein habe Millionen Dollar veruntreut, was 2007 zum Abbruch des Kontakts geführt habe. (Kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen, dass Wexner und Epstein 2008 erneut E-Mails austauschten.)

„Ich habe Epsteins kriminelle Aktivitäten weder beobachtet noch davon gewusst“, sagte Wexner und fügte hinzu, sein Mitgefühl gelte „den Überlebenden von Epsteins schrecklichen Verbrechen“. Der Milliardär und ehemalige CEO von L Brands Inc. sagte, Epstein habe gewusst, dass er dessen „abscheuliches Verhalten“ niemals toleriert hätte. (Ein Opfer behauptete, Epstein habe sie an Wexner vermittelt, was Wexner bestreitet. In seiner Erklärung vor dem Kongress sagte er, er sei seiner Ehefrau seit 33 Jahren kein einziges Mal untreu gewesen.)

Kritik aus dem Ausschuss

Während einer Pause in Wexners Aussage äußerte der ranghöchste Demokrat im Ausschuss für Aufsicht des Repräsentantenhauses, Robert Garcia, Zweifel an Wexners Versuch, sich von Epstein zu distanzieren.

„Es gibt keine einzelne Person, die stärker daran beteiligt war, Jeffrey Epstein die finanzielle Unterstützung für seine Verbrechen zu verschaffen, als Les Wexner“, sagte Garcia. „Ohne ihn gäbe es keine Epstein-Insel, kein Epstein-Flugzeug, kein Geld, um Frauen und Mädchen zu handeln.“

Wie entwickelte sich also die Verbindung zwischen Epstein und Wexner? Hier ist eine Zeitleiste ihrer persönlichen und geschäftlichen Beziehung.

Die 1980er-Jahre

Mitte der 1980er-Jahre stellten der Versicherungsvorstand Robert Meister und seine Ehefrau Wexner und Epstein einander vor. Zunächst gab Epstein Wexner kostenlose Finanzberatung, bevor er sein offizieller Finanzberater wurde. „Er sagte, er unterstütze mich als Gefallen“, schrieb Wexner in seinem Brief an den Kongress. „Ich ahnte nicht, dass Epstein von Anfang an darauf aus war, mein Vertrauen zu gewinnen.“

Wexner schrieb, neben Meister hätten auch Elie de Rothschild und zwei Mitarbeiter von Bear Stearns Epstein als Finanzberater nachdrücklich empfohlen.

Warnungen und Immobiliengeschäfte

Wexners früherer Finanzberater Harold Levin sagte der „New York Times“ im vergangenen Jahr, er habe Wexner davor gewarnt, Epstein zu vertrauen, und ihm gesagt: „Ich rieche eine Ratte.“ Als Wexner Levins Rat nicht befolgte, habe Levin gekündigt. (Ein Sprecher Wexners teilte ROLLING STONE mit, diese Darstellung sei unzutreffend: „Das ist nicht korrekt, niemand hat Herrn Wexner gesagt, dass er Epstein nicht vertraue.“) 1989 kaufte Wexner ein Stadthaus in Manhattan für 13,2 Millionen Dollar. Weit verbreitet wurde berichtet, Wexner und Epstein hätten es gemeinsam über eine Gesellschaft erworben, doch ein Sprecher erklärte, Wexner habe das Haus „allein“ über eine Gesellschaft gekauft. „Epstein hatte zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Interesse an der Gesellschaft“, so der Sprecher.

1991 erteilte Wexner Epstein eine Generalvollmacht, damit dieser „Transaktionen schnell ausführen könne, ohne ständig meine Unterschrift zu benötigen“.

Weitere Entwicklungen in den 1990er-Jahren

1992 kaufte Epstein ein Haus in der Nähe von Wexners Anwesen in New Albany, Ohio. Er überzeugte Wexner zudem, ihn im Vorstand der Wexner Foundation anstelle von Wexners kranker Mutter einzusetzen.

1996 behauptete die Künstlerin Maria Farmer später, sie sei in Wexners Anwesen in New Albany von Epstein und Ghislaine Maxwell angegriffen worden. Ein Sprecher Wexners erklärte, Wexner habe Maria Farmer bis zu deren Medienberichten nicht gekannt.

Bruch und strafrechtliche Ermittlungen

2006 wurde Epstein in Palm Beach wegen der Anbahnung von Prostitution mit einer Minderjährigen festgenommen. 2007 entzog Wexner ihm die Vollmacht und kappte die Geschäftsbeziehungen.

„Sobald ich von seinem missbräuchlichen Verhalten und dem Diebstahl von meiner Familie erfuhr, sprach ich nie wieder mit Epstein. Nie“, erklärte Wexner. Neu veröffentlichte Unterlagen zeigen jedoch, dass Wexner 2008 nach Epsteins Vergleich per E-Mail schrieb: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass es mir leid tut.“

Entwicklungen seit 2019

2019 wurde Epstein wegen bundesstaatlicher Anklagen wegen Sexhandels festgenommen. Wexner veröffentlichte einen offenen Brief, in dem er erklärte, er bedauere zutiefst, Epstein jemals begegnet zu sein. Am 10. August 2019 starb Epstein in seiner Gefängniszelle, sein Tod wurde als Suizid eingestuft.

2024 wurde Wexners Name in einer zuvor geschwärzten Zivilklage genannt. Ein 2025 veröffentlichter „Forbes“-Bericht ergab, dass der Großteil von Epsteins Einkommen zwischen 1999 und 2018 von Wexner und dem ehemaligen Apollo-Manager Leon Black stammte.

Jüngste Enthüllungen und Reaktionen

In einer jüngsten Veröffentlichung des Justizministeriums wurde ein undatierter Briefentwurf Epsteins an „Les“ bekannt. Darin schrieb Epstein, sie hätten über 15 Jahre hinweg „Gang-Sachen“ geteilt. Wexners Sprecher erklärte, Wexner habe diesen Entwurf nie erhalten und bezeichnete die Aussagen als Teil eines Musters „abwegiger und wahnhaft anmutender Aussagen“ Epsteins.

Wexner wurde in einer kürzlich veröffentlichten DOJ-Akte als mutmaßlicher „sekundärer Mitverschwörer“ aufgeführt, allerdings mit dem Hinweis, es gebe „begrenzte Beweise für seine Beteiligung“, und er wurde nicht angeklagt. Ein Sprecher sagte ROLLING STONE: „Herr Wexner hat stets mit staatlichen Ermittlungen zu Jeffrey Epstein kooperiert.“