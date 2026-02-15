Trumps Regierung wischt den Epstein-Skandal beiseite. Andere Nationen nicht

Die jüngste Tranche der vom Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten hat Schockwellen durch die internationale Gemeinschaft geschickt. Ausländische Regierungen, Königshäuser, Unternehmen, Universitäten und kulturelle Institutionen untersuchen Personen mit Verbindungen zu dem berüchtigten Sexualstraftäter. Mächtige Figuren weltweit wurden gezwungen, einflussreiche Positionen aufzugeben, nachdem Enthüllungen zeigten, dass sie Teil seines Netzwerks waren. Die Vereinigten Staaten jedoch scheinen sich weit weniger dafür zu interessieren.

Es sollte einer der folgenreichsten Sex- und Kriminalskandale in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein. Doch viele der mit Epstein verbundenen Personen kommen mit kaum nennenswerten Konsequenzen davon.

US-Präsident Donald Trump – ein langjähriger Freund Epsteins, dessen Name angeblich mehr als eine Million Mal in den Akten erscheint – sowie andere Personen innerhalb oder im Umfeld seiner Regierung scheinen nicht nur über dem Geschehen zu stehen. Sondern den Schutz des amerikanischen Justizsystems zu genießen.

Internationale Empörung und britische Konsequenzen

In dieser Woche erschien Justizministerin Pam Bondi vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses, wo sie dreimal die Anerkennung einer Gruppe von Überlebenden verweigerte, die im Anhörungssaal saßen und alle bestätigten, trotz ihrer Anfragen keine Gelegenheit zu einem Treffen mit der Justizministerin erhalten zu haben.

Bondi verweigerte Antworten auf Fragen zur Untätigkeit des Justizministeriums bei der Einleitung von Ermittlungen gegen mögliche Mitverschwörer. Sie wies Fragen von Abgeordneten zur nachlässigen Handhabung sensibler Opferinformationen sowie zur übermäßigen Schwärzung potenziell belastender Informationen zurück.

Auch das Weiße Haus tat Fragen zu Handelsminister Howard Lutnick ab, der – obwohl keiner Straftat beschuldigt – bei einer offenkundigen Lüge über das Ausmaß seiner Geschäfte mit Epstein ertappt wurde. Am Dienstag brach Pressesprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt eine Pressekonferenz abrupt ab, nachdem ein Reporter gefragt hatte, ob die Regierung weiterhin zu Lutnick stehe. „Minister Lutnick bleibt ein sehr wichtiges Mitglied von Präsident Trumps Team. Der Präsident unterstützt den Minister voll und ganz“, sagte Leavitt. Trump hat auch Fragen zu Lutnick und anderen in den Akten auftauchenden Personen mit Verbindungen zur Regierung abgetan.

Politische Erschütterungen in Europa

Doch außerhalb der Grenzen Amerikas droht Epsteins Geist Regierungen zu Fall zu bringen. Und löst eine Welle von Rücktritten im öffentlichen und privaten Sektor aus.

Im Vereinigten Königreich wurde der frühere Prinz Andrew – nun Bürger Andrew Mountbatten-Windsor, nachdem ihm 2025 seine Titel aberkannt wurden – aus der königlichen „Lodge“ geworfen, die er mit seiner Ex-Frau Sarah Furgeson, der ehemaligen Herzogin von York, geteilt hatte, bei der ebenfalls Anfang dieses Monats eine finanzielle Beziehung zu Epstein bekannt wurde. Mountbatten-Windsor einigte sich 2022 in einer Zivilklage mit Virginia Giuffre, die Epstein und seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell vorwarf, sie als Teenager an den ehemaligen Prinzen und andere Männer vermittelt zu haben.

Nun prüft die britische Crown Prosecution Service Ermittlungen gegen Mountbatten-Windsor wegen neuer Beweise, dass er während seiner Tätigkeit als Handelsgesandter des Königreichs vertrauliche Regierungsberichte an Epstein weitergegeben haben könnte.

Premierminister Keir Starmer sieht sich derweil mit Rücktrittsforderungen und einem möglichen Misstrauensvotum wegen seiner Beziehung zu Peter Mandelson konfrontiert. Eine prominente Figur der Labour-Partei, die unter Starmer als Botschafter in den Vereinigten Staaten eingesetzt wurde.

Fragen zum Umfang von Starmers Wissen über Mandelsons Beziehung zu Epstein verschärften sich, nachdem neu veröffentlichte E-Mails zeigten, dass die beiden Männer über Epsteins Beziehungen zu jungen Frauen gescherzt hatten. Und dass Mandelson Epstein möglicherweise sensible Regierungs-E-Mails mit vertraulichen Finanzinformationen zur Verfügung gestellt hatte.

Weitere Rücktritte und Ermittlungen weltweit

Zwei hochrangige Beamte in Starmers Regierung sind angesichts des Skandals zurückgetreten. Mandelson trat in diesem Monat aus der Labour-Partei aus, nachdem er im vergangenen Jahr als Botschafter entlassen worden war. Und die Behörden prüfen strafrechtliche Ermittlungen gegen sein Verhalten. Während Starmer darauf besteht, von Mandelson über dessen Verbindungen zu Epstein getäuscht worden zu sein, endet in den Augen der britischen Öffentlichkeit und der Abgeordneten die Verantwortung bei ihm.

Auch in anderen Nationen sind die Folgen spürbar. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit geriet unter Druck, nachdem E-Mails zeigten, dass sie 2013 eine von Epsteins Immobilien in Palm Beach genutzt hatte. Norwegens ehemaliger Premierminister Thorbjørn Jagland ist ebenfalls in den Skandal verwickelt. Am Donnerstag wurde Thorbjørn von norwegischen Behörden im Zusammenhang mit Epstein wegen Korruption angeklagt, nachdem ihm Anfang der Woche die diplomatische Immunität entzogen worden war.

Jack Lang, Frankreichs ehemaliger Kulturminister, trat vergangene Woche von seinem Posten als Präsident des renommierten Arab World Institute in Paris zurück. In der Slowakei legte ein nationaler Sicherheitsberater von Premierminister Robert Fico Anfang dieses Monats sein Amt nieder.

Ein schwedischer UN-Beamter trat zurück, nachdem die Dokumente einen Besuch auf Epsteins Insel offenlegten. Mehrere weitere Länder – darunter Polen und Litauen – haben Ermittlungen zur möglichen Verschleppung von Mädchen aus ihren Staaten eingeleitet.

Am Freitag trat DP-World-Vorsitzender und Chief Executive Sultan Ahmed Bin Sulayem – dessen Name nach einer Überprüfung durch Abgeordnete als einer der möglichen Epstein-Mitverschwörer in zuvor geschwärzten Akten identifiziert wurde – von seinem Posten an der Spitze des emiratischen internationalen Exporteurs zurück.

Der Abgeordnete Ro Khanna (Demokrat aus Kalifornien), der darauf gedrängt hatte, die Namen von Bin Sulayem und fünf weiteren Personen zu entschwärzen, schrieb nach Bin Sulayems Rücktritt auf X, er und andere Abgeordnete würden „nicht ruhen, bis es eine Rechenschaftspflicht der Elitenklasse Epsteins gibt“.

Stillstand in den Vereinigten Staaten

In den Vereinigten Staaten jedoch weigert sich das Justizministerium weiterhin entschieden, weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen mögliche Mitverschwörer oder Beteiligte an Epsteins Menschenhandelsring aufzunehmen.

Rücktritte blieben selten. Mächtige Personen mit Verbindungen zu Epstein – vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und Microsoft-Gründer Bill Gates über den Tesla-Milliardär Elon Musk bis hin zum ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon – scheinen unter Trumps wiederholter Behauptung, der Skandal sei ein „Schwindel“ und die Amerikaner sollten sich anderen Themen zuwenden, geschützt zu sein.

Während die internationale Gemeinschaft sich mobilisiert, um das Krebsgeschwür von Epsteins Verbrechen aus ihren öffentlichen Institutionen zu entfernen, können die Amerikaner nur aus der Ferne zusehen. Und den Verfall eines einst als Vorbild geltenden Justizsystems beklagen.