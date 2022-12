Bill Clinton verneigt sich vor Fleetwood-Mac-Sängerin Christine McVie

Der ehemalige Präsident Bill Clinton hat, wie viele andere Menschen auch, der verstorbenen Christine McVie Respekt gezollt, nachdem die Fleetwood-Mac-Sängerin am Mittwoch (30. November) nach „kurzen Krankheit“ im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Neben seiner Botschaft der Trauer und Dankbarkeit erinnerte sich Clinton am Donnerstag (01. Dezember) an die Zusammenarbeit mit Fleetwood Mac im Jahr 1992, nachdem die Band dem damaligen Präsidentschaftskandidaten erlaubt hatte, „Don’t Stop“ von 1977 für seine politische Kampagne zu verwenden.

„Ich bin traurig über den Tod von Christine McVie. ‚Don’t Stop‘ war mein Wahlkampfsong von ’92 – er hat die Stimmung einer Nation, die sich nach besseren Tagen sehnte, perfekt eingefangen“, teilte Clinton in einem Tweet mit. „Ich bin Christine und Fleetwood Mac dankbar, dass sie uns einen so bedeutungsvollen Song anvertraut haben. Ich werde sie vermissen.“

In seinem Posting bettete Clinton auch ein Video eines „When Music Makes History“-Clips ein, das Aufnahmen von ihm selbst, seiner Ex-Frau Hillary und seiner Tochter Chelsea zeigt, die bei Kundgebungen im ganzen Land Halt machen, während im Hintergrund der Fleetwood-Mac-Track läuft.

In dem Video wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines Wahlkampfsongs für die Präsidentschaftswahlen auf das Jahr 1800 zurückgeht. Clintons Song-Wahl war ein geschickter Schachzug, um die Boomer-Generation für sich zu gewinnen, die den Hit, der 1977 auf Platz drei der Pop-Charts kletterte, in guter Erinnerung hatte.

I’m saddened by the passing of Christine McVie. “Don’t Stop” was my ’92 campaign theme song – it perfectly captured the mood of a nation eager for better days. I’m grateful to Christine & Fleetwood Mac for entrusting us with such a meaningful song. I will miss her. pic.twitter.com/UPUvpDWRZB

— Bill Clinton (@BillClinton) December 1, 2022