„Dune“-Regisseur Denis Villeneuve plant Film über Atomkrieg

Mit dem zweiten Teil von „Dune“ traf Regisseur Denis Villeneuve ins Schwarze. Der Film begeisterte nicht nur Kritiker, sondern fand sehr viel Anklang beim Publikum. Es ist einer der ersten großen Blockbuster des Jahres. Keine Frage: Eine Fortsetzung wird kommen.

Aber das wird nicht das einzige Projekt sein, das den Kanadier beschäftigt. Wie „Variety“ berichtet, hat Villeneuve auch schon angefangen für einen Film zu planen, der ihn weit weg führt von dem spektakulären Sci-Fi-Fantasy-Stoff.

Der Filmemacher ist im Gespräch mit Legendary für eine Adaption von Annie Jacobsens für den renommierten Pulitzer-Preis nominierte Buch „Nuclear War: A Scenario“. Das Studio habe die Spielfilmrechte an Jacobsens Sachbuch bereits erworben. Villeneuve sei inzwischen in Gesprächen mit dem Verantwortlichen und soll produzieren und Regie führen.

Atombomben-Albtraum als realistisches Szenario

Das Buch erforscht mit Hilfe von wissenschaftlichen Fakten, was im Falle eines Atomkriegs passieren würde, basierend auf Dutzenden exklusiver neuer Interviews mit Militärexperten, die die Waffen gebaut haben oder in Reaktionspläne einzelner eingeweiht bzw. für diese Entscheidungen verantwortlich waren, falls sie hätten getroffen werden müssen. Jacobsen schrieb auch schon über Area 51 und verfasste Drehbücher für die Amazon-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“.

Der Anschluss an das Thema ist durchaus folgerichtig, spiegelt doch auch schon „Dune 2“ symbolisch die Angst vor einem nicht zu kontrollierenden (Atom-)Krieg.

„Dune: Part Two“ hat inzwischen weltweit bereits 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Die mit vielen Hollywood-Stars besetzte Fortsetzung, in der Chalamets Paul Atreides seinen Platz als der prophezeite Auserwählte einnimmt und kämpft, um sich an denen zu rächen, die seine Familie zerstört haben, hat den ersten Teil an der Kinokasse deutlich hinter sich gelassen.

Villeneuves erster „Dune“-Film, der 2021 in die Kinos kam, spielte weltweit „nur“ 402 Millionen Dollar ein, hatte aber mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Während Teil 3 zwar bestätgt ist, gibt es noch keine Details über deinen Starttermin oder den Zeitpunkt der Dreharbeiten.