Zur Veröffentlichung des neuen Depeche-Mode-Albums „Memento Mori“ (24. März 2023) findet eine Fan-Aktion statt: In acht deutschen Städten macht ein Pop-Up-Bus Station, wo das Werk schon ab Mitternacht erworben werden kann – und noch etwas anderes: die in unserem Shop bereits ausverkaufte ROLLING-STONE-Ausgabe 04/23, mit der Depeche-Mode-Titelgeschichte sowie einer exklusiven 7-Inch-Single: mit „Ghosts Again“ auf der A- und „Never let me down again“ auf der B-Seite. In den regulären Handel kommt die Ausgabe erst am 30. März 2023.

Eine ganze Woche lang fährt der Depeche Mode-Doppeldecker quer durch Deutschland. Verkauft wird nicht nur die ROLLING-STONE-Ausgabe, sondern auch nur dort erhältliche Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Tote Bags sowie das neue Album in rotem Vinyl und als Cassette. Auch eine Depeche Mode Photo Booth wird vor Ort sein. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, 3 mal 2 Tickets für das deutsche Tourauftaktskonzert in Leipzig inklusive eines persönlichen Meet & Greets mit der Band zu gewinnen.

Hier macht der Bus Halt:

23.03. Hamburg/ Spielbudenplatz/ 18:00 Uhr – 2:00 Uhr

24.03. Berlin/ Palais Kulturbrauerei/ 18:00 Uhr – 0:00 Uhr

25.03. Dresden/ Stromwerk/ 18:00 Uhr – 0:00 Uhr

26.03. Leipzig/ Kurt-Masur-Platz/ 12:00 Uhr – 17:00 Uhr

27.03. München/ Haus der Kunst/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

28.03. Stuttgart/ Liederhalle/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

29.03. Frankfurt/ Massif Central/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

30.03. Essen/ Zeche Zollverein/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

>>> Alle Infos unter www.DM-MM-2023.de