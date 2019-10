Die „No Filter Tour“ schließt sich der „Bigger Bang Tour“ von den Stones an: Jagger und Kollegen sicherten sich einen Platz in den Top 10 der umsatzstärksten Konzertreisen.

Die dreijährige „No Filter Tour“ ging am 30. August 2019 im Hard Rock Stadium von Miami zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen. Und die Stones sind nun die einzigen Musiker, die gleich mit zwei Tourneen unter den Top 10 der umsatzstärksten Konzertreisen vertreten sind. Laut Angaben von „Billboard Boxscore“ erzielte die „No Filter Tour“ einen Umsatz von 415,6 Millionen US-Dollar, die Band verkaufte 2.290.871 Tickets. Die Stones begannen ihre Tour im September 2017 mit 14 Stadionshows in Europa. Allein die Eröffnungsrunde brachte 120 Millionen US-Dollar ein. Für 14 weitere Shows kehrte die Band ein Jahr später nach Europa zurück. Dieses Leg brachte den…