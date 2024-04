Depeche Mode: Dave Gahans großes Tourgeheimnis bleibt ungelöst

Am 08. April 2024 beendeten Depeche Mode in der Kölner Lanxess-Arena ihre „Memento Mori“-Tournee. Seitdem stellen sich nicht nur viele Fans eine Menge Fragen zur möglichen Zukunft der Band, sondern fluten auch das Netz mit Erinnerungsbildern der über ein Jahr währenden Konzertreise, während der Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno viele Länder bereisten, um die Songs ihres „Memento Mori“-Albums vorzustellen und ihres verstorbenen Keyboarders Andrew Fletcher zu gedenken.

Sehr beliebt waren Schnappschüsse von Gahan vor allem beim Essen in den Restaurants osteuropäischer Nationen, Bilder von Gore beim Friseurbesuch in Warschau, oder der Sprung Gahans von einer griechischen Klippe ins Mittelmeer. Aber ein ganz bestimmter Gedanke lässt die Fans nicht los. Er hängt mit Gahans Finger zusammen.

In einem Depeche-Mode-Facebook-Forum wird die Frage gestellt: „We never discussed Dave’s black band around his thumb during the whole tour. I am starting to believe it was something symbolic, may be related to Fletch. What do you think? (I really hope he tells us some day )“ – „Wir haben während der gesamten Tournee nie über Daves schwarzes Band um seinen Daumen gesprochen. Ich fange an zu glauben, dass es etwas Symbolisches war, vielleicht im Zusammenhang mit Fletch. Was meint ihr dazu? (Ich hoffe wirklich, dass er es uns eines Tages erzählt)“. Demnach trägt der Sänger auf der Bühne, und nur dort, immer ein um seinen Finger gewickeltes schwarzes Tape. Was hat das zu bedeuten?

Eine offizielle Erklärung für diesen Fingerschmuck gibt es nicht. Auch die Antworten der Follower in den sozialen Medien fallen eher schulterzuckend aus. „Vielleicht trägt er es nur, weil es ihm eine Bühne gibt, auf der die Leute posten und sich über fb wundern. Er könnte sich zurücklehnen und diese Threads lesen und zu sich selbst sagen: „Ha!! ich habe sie gut erwischt….sie fragen sich jetzt alle und es ist nur ein Band!!“, schreibt einer. „Ich habe mich auch schon die ganze Zeit über das schwarze Band gewundert. Vor einer Weile habe ich sogar danach gegoogelt und nichts gefunden. Und es ist nicht eingewickelt, wenn er nicht auf der Bühne ist“, schreibt eine andere.

Einer glaubt, dass das Ganze weniger mysteriös ist, als man denken könnte: „Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass er auf der Bühne das Mikrofon hält. Vielleicht bekommt er eine Blase und es soll ihn davor schützen, wieder einen wunden Daumen zu bekommen?!“