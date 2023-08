Depeche Mode: Hier lässt sich Martin Gore einen scharfen Warschau-Haarschnitt verpassen

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima, HELLE ARENSBAK. All rights reserved.

Martin Lee Gore von Depeche Mode in Parken, Copenhagen on Tuesday 27. Juni 2023. (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by HELLE ARENSBAK/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

„Gestern hatten wir die Gelegenheit, die legendäre Gruppe Depeche Mode auf das Konzert vorzubereiten. Wir freuen uns riesig, dass wir ihrem Outfit auf der Bühne einen kleinen Baustein hinzufügen konnten 🎸😎🎤✂️ Es gab Feuer im National 🔥🔥 #depechemode #pgenarodowy“ – so ist ein Instagram-Post betitelt, der am Samstag (05. August 2023) auf dem Instagram-Profil von „The Faces Barber Shop“ gepostet wurde. Dabei handelt es ich im ein Friseurgeschäft im Warschau, beheimatet im Sofitel Warsaw Victoria, einem Nobelhotel in der polnischen Hauptstadt.

Auf der fünfteiligen Bilderstrecke ist zu sehen, wie zunächst Depeche-Mode-Komponist Martin Gore und danach Bandmanager Jonathan Kessler eine neuen Haarschnitt vom sehr schick angezogenen Barbier verpasst bekommt. Gore wurden die Seiten schön ausrasiert, ganz Emo-Style der 1980er. Was bei Kessler gemacht wurde, ist nicht ganz ersichtlich. Es sieht so aus, als hätte der Friseur dem ergrauten Geschäftsmann vor allem den Nacken ausgewedelt. Vielleicht wurde ihm der Besuch beim Friseur ja auch zum Geburtstag geschenkt – die Band gratulierte dem langjährigen Weggefährten am Freitag (04. August) auf der Bühne der Tauron Arena in Kraków mit einem anständigen „Happy Birthday to you“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Allzu glücklich schaut Martin Gore zwar nicht drein, andererseits ist er für eine herzhafte Lache auch nicht gerade bekannt. Immerhin wissen wir jetzt – Entschuldigung, aber die Frage darf bei JEDEM Popstar erlaubt sein –, dass alle Goreschen Haare echt zu sein scheinen. Mit Haarteilen geht man eher nicht auf Durchreise zu einem unvertrauten Friseur und lässt das Ergebnis dann ablichten.

Falls das Wetter mitspielt, beenden Martin Gore, Dave Gahan, Christian Eigner und Peter Gordeno ihre Europa-Sommertour am 11. August in Oslo. Den für den heutigen Dienstag (08. August) anberaumten Auftritt in Helsinki musste die Band aufgrund einer drohenden Unwetterlage absagen.

Auf ihrer Facebook-Seite schreiben Depeche Mode: „Aufgrund der vorhergesagten schlechten Wetterbedingungen und der Gefahr von Gewittern und starkem Wind sind wir gezwungen, die morgige Show im Kaisaniemi Park abzusagen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans, der Crew und aller, die auf dem Gelände arbeiten, hat für uns oberste Priorität. Wir wurden von Tukes (der finnischen Agentur für Sicherheit und Chemikalien) und der örtlichen Feuerwehr darauf hingewiesen, dass es angesichts der vorhergesagten Wetterbedingungen unsicher sein könnte, weiterzumachen.

Die Fans können ihre gekauften Karten bis zum 7. Oktober 2023 an die Verkaufsstelle (Ticketmaster) zurückgeben.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass alle in Sicherheit bleiben.“ Die Show wird also nicht nachgeholt.

Konzertveranstalter Livenation ergänzt: „Die vorhergesagten Wetterbedingungen, einschließlich starker lokaler Windböen sowie Regen und Gewitter, stellen erhebliche Gefahren dar, die den sicheren Aufbau und die Durchführung der Veranstaltung gemäß dem ursprünglichen Zeitplan unmöglich machen. Bereits gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.“