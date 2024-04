Am Montag (08. April 2024) ist es soweit: Depeche Mode beschließen ihre „Memento Mori“-Welttournee mit dem dritten Konzert in Köln. Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno sind dann erstmal mit Album und Konzertreise durch. Oder nicht?

Die wichtigsten Fragen (und ein paar Antworten):

Ist „Köln 3“ wirklich das letzte Konzert der „Memento Mori“-Tour?

Davon ist leider auszugehen. Zwar wurde immer wieder gemunkelt, dass die Band noch zwei Waldbühnen-Konzerte in Berlin dranhängen könnte, wie 2018 zur „Spirit“-Tour. Das wahre Finale: Open Air also. Allerdings hat Dave Gahans Bruder Phil wohl bestätigt, dass nach dem Köln-Gig erstmal Schluss sei. Zudem es langsam eng wird im Sommer: Viele andere Künstler treten hierzulande auf. Und dann ist ja auch noch die Euro 24, also Fußball – wobei Olympiastadion und Waldbühne sich nicht ins Gehege kommen dürften.

Ist aus dem „Memento Mori“-Album noch etwas rauszuholen?

Rekordverdächtige sechs Single-Auskopplungen hat es gegeben: „Ghosts Again“, „My Cosmos Is Mine“, „Wagging Tongue“, „Speak To Me“, „My Favourite Stranger“ und „Before we Drown“ (wobei Single-Auskopplungen nicht mehr Single-Auskopplungen sind – oft gibt es gar keine physischen Produkte mehr). Für nachträgliche Special Editions ihrer Alben innerhalb kurzer Zeiträume sind DM nicht bekannt. Zirka im übernächsten Jahr dürfte mit der Maxi-Singles-Vinylrutsche als Boxset zu rechnen sein.

Wie lange wird man auf das nächste Album und die nächste Tournee warten müssen?

„Memento Mori“ brach 2023 den seit 1993 gehaltenen Vierjahresrhythmus ihrer Albumveröffentlichungen. Sechs Jahre waren seit „Spirit“ vergangen. Dafür gab es wohl verschiedene Gründe. Dave Gahan sprach schon nach Ende der „Global Spirit“-Konzertreise von einer gewissen Müdigkeit. Dann kam Covid und brachte (Veröffentlichungs-)Pläne durcheinander. Und im Mai 2023 verstarb Andrew Fletcher. Zwar war „Memento Mori“ zu jenem Zeitpunkt – mindestens das Songwriting – schon nahezu abgeschlossen; der Tod des Keyboarders dürfte aber dennoch einiges ins Wanken gebracht haben.

Mit der nächsten Tournee ist dann wohl erst nach Erscheinen von Album 16 zu rechnen. Tourneen gibt es bei Depeche Mode immer nur zur Platte. Auffallend ist, wie ähnlich die Arrangements der Lieder der „Memento Mori“-Tour zur „Global Spirit“-Tour sind: „Walking In My Shoes“, „Never Let Me Down Again“ oder „Everything Counts“ erhielten, ungewöhnlicherweise, denselben Aufbau wie auf der Bühne fünf Jahre davor auch. Das lässt zumindest vermuten, dass die Band sich weniger Zeit für die Konstruktion ihrer Livefassungen ließ oder man schlicht unter Zeitdruck war. Viele Fans kritisierten die Kürze der Tour, oder dass die Band 2024 nicht in Südamerika vorbeischaute. Vielleicht auch eine Frage des Alters und der Bereitschaft für Strapazen. Gahan und Gore sind über 60 Jahre alt.

Werden Depeche Mode sich auflösen?

Sicher stehen zunächst Soloprojekte Gahans und Gores an. In ihren „Memento Mori“-Interviews haben beide aber zu keiner Zeit angedeutet, dass sie Depeche Mode zu Grabe tragen werden. Der Albumtitel ist düster, und der Tod Fletchs bereitet Kummer. Andererseits war Fletchs künstlerischer Beitrag nicht groß – auf die Musik hatte er so gut wie keinen Einfluss. Gut möglich also, dass 2027 oder 2029 wieder eine DeMo-Platte erscheint. „Memento Mori“ erhielt ihre besten Kritiken seit „Ultra“ von 1997, und die Gigs waren nahezu überall auf der Welt ausverkauft. Wozu also aufhören?