Anton Corbijn: Klartext über „Memento Mori“-Tourfilm von Depeche Mode

Bei der Signierstunde am Montag (08. April 2024) zum Bildband „Depeche Mode“ (Taschen Verlag) hat Bandfotograf Anton Corbijn einem Fan zufolge Auskunft über einen möglichen „Memento Mori“-Konzertfilm gegeben. Demnach wird es einen solchen nicht geben – überraschenderweise nicht, denn die Band hat zumindest seit rund 20 Jahren regelmäßig Livemitschnitte auf Video bzw. DVD oder Blu-ray veröffentlicht.

„I just talked to Anton Corbijn and there will be no “official” concert film released for this tour. He stated the reason why not was because it was too expensive to get it planned and produced. The same goes for why there is no tour programme. Anton told me this right now from his very mouth“, berichtet ein Fan in der Facebook-Gruppe „Depeche Mode Global Fan Group“. „Ich habe gerade mit Anton Corbijn gesprochen und es wird keinen ‚offiziellen‘ Konzertfilm zu dieser Tournee geben. Er sagte, der Grund dafür sei, dass es zu teuer sei, ihn zu planen und zu produzieren. Das Gleiche gilt für den Grund, warum es kein Tourprogramm gibt. Anton hat mir das gerade persönlich erzählt“. Dazu ein Foto aus dem proppevollen Taschen-Store in Köln, wo der Niederländer am Signiertisch sitzend seine Fotowälzer mit einer Unterschrift versieht und mit dem Fan spricht.

Offiziell bestätigt jedoch ist diese Aussage nicht – zumindest nicht von Depeche Mode selbst, und auf die kommt es ja an. Interessant ist nicht nur, dass Kostengründe für den Filmverzicht ins Spiel gebracht werden, sondern Kostengründe auch dafür, dass kein Tourprogramm erschienen ist.

Die Follower sind einigermaßen ob dieser Nachricht zerknirscht. „Ein Tourneeprogramm, das zu teuer in der Produktion ist? Für Depeche Mode? Bitte!!!“, schreibt einer. Ein anderer gibt zu bedenken, dass offiziell schon Aufnahmen angekündigt und getätigt wurden: „Aber das Winterkonzert in Madrid wurde gefilmt … wo wird das Material also hingehen? Mexiko wurde auch mit Interviews von mexikanischen Fans gefilmt. Das klingt sehr seltsam.“

Am heutigen Montag absolvieren Depeche Mode das Tourfinale der „Memento Mori“-Konzertreise in der Kölner Lanxess-Arena. Die Tourfinal-Party fand am Samstag in einem Bowling-Center statt. Billig wird die Sause nicht gewesen sein …