Seit dieser Woche gibt es einen neuen Song von Depeche Mode zu hören. „Ghosts Again“ ist die erste Single aus dem kommenden Album „Memento Mori“. Ein Song, der das erbarmungslose Vergehen der Zeit reflektiert und zugleich natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod ist („Faith is sleeping/Lovers in the end/Whisper we’ll be ghosts again“).

Das dazugehörige Video spielt selbstverständlich mit Vergänglichkeitsmetaphern. Dave Gahan und Martin Gore spielen vor Großstadtkulisse an einem überdimensionierten Schachbrett. Totenköpfe zieren ihre angelehnten Gehstöcke. Ganz schön viel Symbolik! Aber auch eine kraftvolle Filmreferenz für Kenner. Denn Depeche Mode erinnern mit dieser Szene ganz bewusst an einen Klassiker des europäischen Autorenkinos der 50er Jahre: „Das siebente Siegel“ von Ingmar Bergman.

Der karg ausgestattete Film von 1957 ist wie auch die neue Platte von Depeche Mode eine Meditation über die nicht zu vertreibende Präsenz des Todes in unserem Leben. Die Geschichte spielt im Mittelalter und funktioniert wie eine Analogie: Der Ritter Antonius Block (gespielt von „Exorzist“-Star Max von Sydow) kehrt körperlich und mental ausgezehrt von einem Kreuzzug heim und ringt nach dem Erlebten mit seinem Glauben. Er trifft auf den Tod, der ihn in sein Reich holen möchte. Mit der Kraft der Vernunft ersucht der Ritter einen Aufschub. Und nun kommt die Szene aus dem Video zu Depeche Modes „Ghosts Again“ ins Spiel. Der Tod verspricht Block, ihn erst zu holen, wenn er ihn in einer Schachpartie geschlagen hat. Die ikonische Szene gehört zu den bekanntesten des anspruchsvollen Kinos.

„Das siebente Siegel“ markierte den Beginn der ausgesprochen produktiven Zusammenarbeit zwischen Regisseur Ingmar Bergman („Wilde Erdbeeren“, „Das Schweigen“, „Persona“, „Szenen einer Ehe“, „Fanny und Alexander“) und seinem Hauptdarsteller Max von Sydow. Die im Film dargestellte Angst vor der Pest spiegelte möglicherweise die Furcht vor der Ende der 50er-Jahre sehr konkreten Bedrohung durch einen Atomschlag.

Depeche Mode zeigen sich jedenfalls mit ihrem Video zur neuen Single nach vielen Meisterstücken der Videokunst wieder auf der höhe der Zeit und setzen ihrem verstorbenen Freund und Kollegen Andy Fletcher ein ergreifendes akustisch-visuelles Denkmal.