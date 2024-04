Mit ihren Auftritten am 3., 5. und 8. April in der Lanxess-Arena in Köln werden Depeche Mode ihre aktuelle Welttournee beenden. Der Andrang für die Konzerte ist entsprechend groß. Dazu kommt, dass DM-Fotograf Anton Corbijn am 08. April vor dem Gig der Band Autogramme geben wird. ROLLING STONE gibt letzte Infos zu den Depeche-Mode-Festtagen.

Wann ist Einlass für die Konzerte?

18:00 Uhr: Einlass

ca. 19:45 Uhr: Deeper (Support-Act)

ca. 20:45 Uhr: Depeche Mode

Angaben ohne Gewähr

Gibt es noch Tickets für Depeche Mode in Köln?

Alle drei Konzerte sind ausverkauft. Tickets gibt es wie üblich noch bei eBay und im Reseller-Bereich von Eventim und Ticketmaster. Zum Teil werden auch noch Premium-Tickets angeboten, bei denen es sich um Rückläufer handelt.

Anfahrt: Wie komme ich zur Lanxess-Arena?

Einen Shuttleservice bietet die Kölner Bimmelbahn an. An den Konzerttagen finden laut depechemode.de jeweils ab 15 Uhr Sonderfahren vom Hauptbahnhof zur Lanxess-Arena statt. Der Zug wird dafür extra schwarz „eingekleidet“. Ein Schild wird an „Memento Mori“ erinnern.

Für alle, die mit dem Auto an der Location anreisen, stehen die Parkplätze P1 und P2 der Konzerthalle zur Verfügung. Alternativ ist das Parkhaus der Köln Arcaden etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt.

Wer innerhalb der Stadt mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann die Arena von den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/LANXESS Arena und Deutz Technische Hochschule fußläufig erreichen. Folgende Linien fahren diese Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die aktuellen Liniennetzpläne der Stadt Köln gibt es hier einzusehen.

Sicherheit: Welche Tasche darf ich mit reinnehmen?

Die Mitnahme von Taschen, die größer als A4 (21cm x 29,7cm) sind, dürfen nicht in die Arena. Es gibt Taschenkontrollen. Vor Ort gibt es die Chance, kostenpflichtig mitgebrachte Gegenstände zu deponieren.

Wann ist die Signierstunde mit Anton Corbijn?

Depeche-Mode-Fotograf Anton Corbijn wird am 8. April (Montag) im Taschen-Store am Neumarkt von 14 bis 16 Uhr Bücher signieren. Natürlich vor allem „Depeche Mode by Anton Corbijn“, das es vor Ort auch zu kaufen geben wird.