Der letzte Deutschland-Auftritt von Depeche Mode in diesem Winter fand in Nürnberg statt. Am Sonntag (21. Januar) spielten Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher und Band in der „Arena Nürnberger Versicherung“.

Zwar gab es mit „I Want You Now“ eine echte Überraschung in der Setlist – die Band führte den Song das letzte Mal 1994 live auf, bei der „Exotic Tour“. Aber für einige Fans war das nur zweitrangig. Im Forum von depechemode.de machten manche DM-Anhänger ihrem Unmut Luft. Am deutlichsten beklagt wurde ein schlechter Sound in der Halle sowie eine erhöhte Luft-Temperatur.

„Es war viel zu laut und der Sound war grottig. Christian spielt wunderbare Drums, bloß wenn man fast ausschließlich nur seine Bassdrum hört, und vor allem im Magen mehr als deutlich spürt, dann ist meiner Meinung nach was schief gelaufen“, schreibt ein Fan über das Klangerlebnis. Ein anderer: „Bei uns auf dem mittleren Rang war der Sound wirklich mehr als beschissen! Wir habe nur Bassdrum, Bass und Soundmatsch gehört. Daves Stimme ging komplett unter, auch die Synths waren zum Teil gar nicht zu hören.“

Ein weiterer Fan schreibt: „Uns wurde eingeheizt :-)) 23*grad wären ja noch gegangen aber das war schon brutal u hat teilweise die Stimmung getrübt u ja wir hatten die Jacken abgegeben 🙂 oder wir sind keine 25 Jahre mehr.“

Oder: „Aber die Hitze, leider habe ich diese nicht mehr ausgehalten und bin schon kurz vor der Zugabe gegangen.“

Nicht in Höchstform?

Viele Fans nehmen die Wärme aber auch mit Humor: „Wo ist das Problem, ich war schon in einigen Konzis oben ohne, die Leute hats nicht gestört und wer sich an meinen Speckröllchen stört, meinen Männerbrüsten stört, egal.“

Die meisten Anhänger waren dennoch froh, Depeche Mode gesehen zu haben. Viele sagen auch, der Gig in Nürnberg sei besser gewesen als die in Berlin: „War am Mittwoch in Berlin und war vom Konzert eher enttäuscht. Denn das Publikum, als auch Dave‘s Stimme waren nicht in Höchstform. Heute dagegen war ich wirklich vollkommen überrascht. Denn der Sound allgemein war grandios (die Bässe gingen voll unter die Haut, (sicher auch aufgrund der Hallengröße). Auch das Publikum war vom ersten Moment an voll dabei.“

