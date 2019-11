Die Dokumentation erscheint Ende dieser Woche exklusiv auf YouTube und gibt Einblicke über das Leben des Oscar-prämierten Produzenten.

Ein neuer Trailer wurde für „How To Be: Mark Ronson“ veröffentlicht. Es ist eine YouTube-Dokumentation, die das Leben und die Karriere von Sänger, Songwriter und Produzent Mark Ronson dokumentiert. Ronson wuchs mit drei Brüdern und vier Schwestern auf, bevor er im Alter von acht Jahren von London nach New York zu seinem Stiefvater Mick Jones (von Foreigner) zog und entsprechend früh in Kontakt mit Musik kam. Lady Gaga: „Ronson ist der Größte unserer Zeit“ Unter der Regie von Carl Hindmarch zeigt der Dokumentarfilm exklusives Material von Ronson bei der Arbeit an seiner neuesten Platte „Late Night Feelings“. Es enthält auch Auszüge aus…